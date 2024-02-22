预计到2027年哈萨克斯坦儿童人口数将增至800万

在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上，沃斯潘诺夫指出，2024年是哈萨克斯坦儿童权益公约通过30周年。过去30年，我国在保障儿童安全和提升未成年人福祉方面取得了长足进展。

-国家政策的主要优先事项之一是确保儿童权益，这是国家一贯的政策。哈萨克斯坦严格遵守儿童权益保护领域的国际标准，体现在哈萨克斯坦批准并加入的有关儿童权益保护的国际条约的全面执行上。哈萨克斯坦的法制框架，包括未成年人权益保护法和教育法，将为我们的孩子创造一个幸福快乐的童年。-他强调。

他指出，为了评估未成年人福利体系和国家政策的有效性，我国于2021年制定了儿童福祉指数。自今年初起，哈萨克斯坦政府启动了《国家基金——为儿童》项目，国家基金投资收益的50%将被分配给全国所有18岁以下的未成年人，并定期打入未成年人的专属账户。

-目前我国儿童人口数为690万。根据官方预测，到2027年，我国儿童人口数将增至800万。当前，全国7849所中小学校为380万儿童提供教育。教育系统面临的主要问题包括学校空位不足、三班制和危房学校的困扰。为了解决这些问题，国家正在积极实施“舒适校园”工程。-沃斯潘诺夫说。

【编译：阿遥】