阿尔泰跆拳道联盟启动首赛季 三项国际赛事齐聚阿斯塔纳

此次会议的核心议题围绕跆拳道运动发展方向、国际合作机制加强以及未来数月国际赛事日程安排等内容展开审议与讨论。

会议由世界跆拳道联盟主席赵正源、哈萨克斯坦跆拳道联合会主席兼阿尔泰跆拳道联盟主席库德拉特·沙米耶夫，以及来自俄罗斯、土耳其、韩国、蒙古、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等成员国代表共同出席。

赵正源指出，联盟即将迎来一个赛事密集、内容丰富的夏季赛期。他强调，为确保首届阿尔泰跆拳道锦标赛高水平举办，各成员国代表队的全面参与至关重要。

库德拉特·沙米耶夫表示，体育不仅是竞技平台，更是促进国家间交流、增进互信与理解的重要桥梁。他指出，在当今背景下，跆拳道等项目正在强化跨文化对话能力，将国家间联系提升至新的层面，在阿尔泰跆拳道联盟框架内系统推进这一方向，有助于将体育打造为有效的“软实力”工具。

据悉，阿尔泰跆拳道联盟（Altaic Taekwondo Union）首届全体大会已于2025年10月在中国无锡举行。下一届大会将于2026年6月21日在阿斯塔纳举行。

随后，6月22日至23日将举行首届阿尔泰跆拳道锦标赛，分设青少年组与成年组赛事。该赛事已被列入世界跆拳道联盟官方赛历，并被认定为G-1级别赛事，体现其较高国际赛事等级。

值得注意的是，2026年阿斯塔纳将集中举办三项跆拳道国际赛事。除6月22日至23日的阿尔泰杯（Altaic Cup）外，2026年哈萨克斯坦跆拳道公开赛（Kazakhstan Open-2026）也将于6月25日开赛，并持续至6月27日。

【编译：阿遥】