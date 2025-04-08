荷兰大使：哈国有望占据全球粮食市场四分之一份额

-荷兰愿为实现这一潜力贡献力量。我们希望通过引进荷兰的农业技术，助力哈萨克斯坦健康食品产业的发展。我们愿意分享我们的知识和经验，而这需要两国专家之间建立紧密联系。哈萨克斯坦不仅能够满足本地区对优质食品的需求，也完全有能力为全球粮食安全作出重要贡献。-他说。