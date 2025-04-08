16:24, 08 四月 2025 | GMT +5
荷兰大使：哈国有望占据全球粮食市场四分之一份额
（哈萨克国际通讯社讯）4月8日，荷兰驻哈萨克斯坦大使尼科·斯赫默尔斯在阿斯塔纳国际花卉园艺展览会开幕式前接受哈通社采访，就两国在农业和工业领域的合作前景发表看法。
斯赫默尔斯援引最新研究成果指出，哈萨克斯坦具备在全球粮食市场中占据25%份额的潜力。
-荷兰愿为实现这一潜力贡献力量。我们希望通过引进荷兰的农业技术，助力哈萨克斯坦健康食品产业的发展。我们愿意分享我们的知识和经验，而这需要两国专家之间建立紧密联系。哈萨克斯坦不仅能够满足本地区对优质食品的需求，也完全有能力为全球粮食安全作出重要贡献。-他说。
大使还表示，荷兰企业希望与哈萨克斯坦方面就节水节能技术展开合作。
-每年都有新的荷兰企业参加在阿斯塔纳举办的花卉展。今年，荷兰代表团中不仅有适合干旱和多雨气候的花卉及农作物种子企业，也有领先的肥料制造商和节水节能技术提供商。这些企业对与哈方展开投资合作表现出浓厚兴趣。-他介绍道。
斯赫默尔斯强调，荷兰驻哈使领馆将积极为双方企业合作提供支持。
-我常对两国企业家说，荷兰与哈萨克斯坦之间可能面临的任何障碍都是可以克服的。无论是哈萨克斯坦企业前往荷兰，还是荷兰企业进入哈萨克斯坦，都不会是孤军奋战。我们的使领馆会与当地伙伴密切配合，协助解决一切问题，目前这一协作机制已运行良好。-他说。
据此前报道，去年十月，在阿斯塔纳召开的哈萨克斯坦-荷兰企业家理事会首次会议上，“比荷卢”商会会长安尼瓦尔·胡尔吉海耶夫透露，目前在哈萨克斯坦注册的荷资企业数量已达681家。
【编译：阿遥】