哈萨克斯坦驻华大使会见紫金黄金国际副总裁

会谈期间，双方讨论了紫金矿业集团在哈萨克斯坦采矿冶金行业的现有项目及未来发展前景。

努雷舍夫大使强调，哈萨克斯坦高度重视与紫金矿业集团的合作，认为其是中国采矿冶金行业的领导者之一。

廖建生先生代表紫金矿业集团感谢大使馆在公司考察哈萨克斯坦市场期间提供的支持，并对公司与哈萨克斯坦之间合作伙伴关系的持续成功发展表示信心。

努雷舍夫大使邀请紫金矿业集团管理层参加定于今年9月初在北京举行的哈中企业家委员会会议。

背景信息：

紫金矿业集团是一家成立于2000年的跨国矿业和金属公司。该公司在金属矿产企业中排名第六，在中国黄金开采企业中排名第一，在全球《财富》500强企业中排名第364位，在《福布斯》全球2000强企业中排名第251位。公司股票在香港和上海证券交易所上市。

根据2024年的数据，该公司拥有铜资源1.1亿吨，黄金3,528吨，锌和铅1290万吨，白银3.2万吨，锂1780万吨（包括已探明、控制和推测资源量）。公司2024年的营业收入为419亿美元，资产为527亿美元。年度净利润为45亿美元，其中包括2025年上半年的32.4亿美元。公司拥有超过55,000名员工。

2025年6月，中国紫金矿业公司与哈萨克斯坦RG Gold公司签署了收购位于阿克莫拉州Raygorodok金矿100%股权的协议。Raygorodok 是哈萨克斯坦最大的在产金矿之一。