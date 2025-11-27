中文
    哈萨克斯坦驻华大使会见中共中央对外联络部部长

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫26日会见中共中央对外联络部部长刘海星。

    哈萨克斯坦驻华大使
    Фото: 哈萨克斯坦驻华大使馆

    哈萨克斯坦驻华大使祝贺刘海星就任党内重要职务，并指出党际关系为加强哈中政治对话发挥重要作用。他强调今年两国最高层和高层交往保持高频态势，议会及政党代表团访问推动进一步深化两国永久全面战略伙伴关系。

    沙赫拉特·努雷舍夫向对方介绍了哈萨克斯坦正在实施的政治和经济改革以及哈中双边合作的现状和前景。

    哈萨克斯坦驻华大使
    Фото: 哈萨克斯坦驻华大使馆

    刘海星指出，即将实施的第十五个五年规划是中国社会经济发展的重要阶段，这开辟了同哈萨克斯坦扩大务实合作的新机遇。他强调，中方愿进一步深化党际对话，不仅在双边基础上，也在“中亚-中国”机制框架下落实共同倡议。

    会谈期间，双方还讨论了哈中合作的广泛议题，包括发展党际关系、加强政治对话，以及扩大经贸和文化人文领域的合作。双方特别关注了在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议以及“中亚—中国”等多边框架下的协作，以及相互支持彼此的国际倡议。

    会见最后双方商定将继续保持定期接触，并在双边和多边议程上的实际问题上协调努力。

    哈萨克斯坦 中国 外交 哈萨克斯坦与中国
