08:32, 23 四月 2026 | GMT +5
哈驻华大使：哈萨克斯坦推进全面现代化 转型迈入新阶段
（哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻北京记者报道，哈萨克斯坦驻华大使馆22日在中国北京举行新闻发布会。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在会上系统介绍了国内政治议程重点以及哈中战略合作的发展前景。
努雷舍夫详细解读了今年3月15日举行的全民公投结果。他表示，在此次公投中，超过87%的公民对新宪法草案投下赞成票。
—当前，哈萨克斯坦正处于一场涵盖政治、制度及社会经济领域的深层次现代化进程之中，其目标是打造一个稳定、均衡且“以公民为中心”的发展模式，-努雷舍夫说。
据他介绍，哈萨克斯坦国内生产总值已达到3060亿美元的历史高位，进一步巩固了其作为全球前50大经济体之一的地位。
努雷舍夫指出，国家元首已提出目标，力争到2029年将GDP提升至4500亿美元。在各项发展重点中，数字化转型被赋予关键地位，将2026年定为“人工智能年”正体现了这一方向。
他强调，哈中两国已建立起永久全面战略伙伴关系。在高层及各层级密切往来的推动下，这一关系正不断深化。
努雷舍夫还重点回顾了去年的合作成果。他指出，两国领导人实现互访，全年共开展约600项联合活动，双边贸易额同比增长11%，达到487亿美元。
—哈中经贸合作持续扩展，成果显著。在重点增长领域，我们将着力推进工业合作深化、交通物流互联互通拓展以及贸易数字化转型，—他补充道。
此外，大使还就能源、交通、人文及投资等领域合作，以及“中国—中亚”框架下的地方层级互动进行了介绍。
他还提及正在阿斯塔纳举行的区域生态峰会，并指出，中国生态环境部部长黄润秋出席该峰会，进一步表明两国在应对气候变化问题上拥有共同立场和目标。
【编译：阿遥】