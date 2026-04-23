哈驻华大使：哈萨克斯坦推进全面现代化 转型迈入新阶段

努雷舍夫详细解读了今年3月15日举行的全民公投结果。他表示，在此次公投中，超过87%的公民对新宪法草案投下赞成票。

—当前，哈萨克斯坦正处于一场涵盖政治、制度及社会经济领域的深层次现代化进程之中，其目标是打造一个稳定、均衡且“以公民为中心”的发展模式，-努雷舍夫说。

据他介绍，哈萨克斯坦国内生产总值已达到3060亿美元的历史高位，进一步巩固了其作为全球前50大经济体之一的地位。

努雷舍夫指出，国家元首已提出目标，力争到2029年将GDP提升至4500亿美元。在各项发展重点中，数字化转型被赋予关键地位，将2026年定为“人工智能年”正体现了这一方向。

他强调，哈中两国已建立起永久全面战略伙伴关系。在高层及各层级密切往来的推动下，这一关系正不断深化。

努雷舍夫还重点回顾了去年的合作成果。他指出，两国领导人实现互访，全年共开展约600项联合活动，双边贸易额同比增长11%，达到487亿美元。

—哈中经贸合作持续扩展，成果显著。在重点增长领域，我们将着力推进工业合作深化、交通物流互联互通拓展以及贸易数字化转型，—他补充道。

此外，大使还就能源、交通、人文及投资等领域合作，以及“中国—中亚”框架下的地方层级互动进行了介绍。

他还提及正在阿斯塔纳举行的区域生态峰会，并指出，中国生态环境部部长黄润秋出席该峰会，进一步表明两国在应对气候变化问题上拥有共同立场和目标。

【编译：阿遥】