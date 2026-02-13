专访伊朗驻哈大使：哈萨克斯坦具有两大独特优势

记者： 当前哈萨克斯坦与伊朗正在积极深化双边合作，尤其在经贸领域成果显著。双方是否实现了2025年设定的贸易目标？2026年又将重点推进哪些任务？

大使： 2025年，我们两国在各领域的合作都处于非常良好的发展水平，尤其是高层政治往来保持密切。去年，两国外长层面的政治磋商持续推进。5月，哈萨克斯坦外交部长访问伊朗；12月，伊朗总统马苏德·佩泽什基安对哈萨克斯坦进行正式访问，为全年高层互动画上圆满句号。

去年还举行了第20次政府间委员会会议。总统访哈期间，双方在政府和私营部门层面举行了富有成效的会晤，并举办了企业论坛。得益于经贸代表团的积极工作，2025年双边贸易额较2024年增长27%。此外，访问期间双方私营部门签署了12项贸易协议，总金额超过11亿美元。

2026年，我们将重点推进交通与物流领域的合作，包括多项基础设施项目。伊朗将在班达尔阿巴斯港为哈方建设专用终端划拨土地。此外，我们希望扩大哈萨克斯坦对伊粮食出口，同时增加伊朗水果和蔬菜对哈出口。

除传统商品外，我们也期待扩大工业和创新产品贸易，例如电站设备、车辆制造与维修、实验室设备及医疗用品等领域都具有广阔合作空间。

记者： 在当前复杂的国际地缘政治环境下，伊朗与哈萨克斯坦可以在哪些互利领域加强合作？伊朗特别希望在哪些方向深化伙伴关系？

大使： 也许您会感到意外，许多伊朗高科技产品往往以其他国家品牌名义出口。作为邻国，我们完全可以在没有第三方参与的情况下直接开展合作。

物流领域潜力巨大。例如，我们可以通过里海实现直接连接；若土库曼斯坦方面配合顺畅，还可通过公路和铁路加强互联互通。因此，加大对交通物流的投资将为双方带来短期和中期的实际收益。

记者： 伊朗是否将哈萨克斯坦视为地区冲突调解与国际对话的中立平台？

大使： 回顾历史，围绕伊朗核问题的两轮重要谈判曾在阿拉木图举行。选择阿拉木图具有特殊意义。当时我在伊朗外交部负责东欧事务。伊朗方面在谈判场地选择上更倾向于哈萨克斯坦，而非欧洲国家，这体现了我们对哈萨克斯坦的高度信任，这种信任至今依然存在。

在我看来，哈萨克斯坦有两个显著优势。第一，由一位睿智且深谙国际政治的总统领导国家；第二，奉行多元平衡的外交政策。

记者： 今年是伊朗伊斯兰革命47周年。革命以来，伊朗在哪些领域取得了重要成就？

大使： 革命胜利后，社会公平成为国家发展的重要原则。伊朗在加强对外合作的同时，更加注重自身潜力和青年力量的发展。

近期，伊朗通过俄罗斯“东方”航天发射场成功发射“科萨尔”“扎法尔”“帕亚”等三颗科研卫星，这体现了伊朗在航天科技领域的自主能力。今年还计划继续发射多颗卫星。

在教育方面，伊朗学生在国际奥林匹克竞赛中屡获佳绩。例如在印度举行的国际天文奥赛中，伊朗代表队获得5枚金牌。在生物、物理、数学等领域，伊朗长期保持世界领先水平。

此外，伊朗在可再生能源、油气能源、农业、军工和非军工工业等领域均取得显著进展。这些成就源于国家对教育、科研和青年人才的高度重视。

记者： 伊朗在医学、制药、纳米技术和工程科学领域成果显著。双方在人才培养、科研合作和技术交流方面是否有具体计划？

大使： 为实现经济发展和安全保障，我们应加强区域合作，包括伊朗、哈萨克斯坦、中亚国家、土耳其和巴基斯坦等。

目前，两国卫生部之间已签署重要合作文件，正在研究建立联合工作组。未来将通过线上和线下会议推进合作，涉及生物技术、药品生产、医疗器械等领域。

在干细胞研究、器官移植和放射性药物应用方面，也存在广泛合作潜力。伊朗在移植医学领域处于世界和地区领先水平。双方还可在抗癌用放射性药物领域开展联合应用。伊朗药品质量达到发达国家标准，价格则更具竞争力。

记者： 结合您在哈萨克斯坦的工作经历，您认为双边关系最具潜力的发展方向是什么？

大使： 我看到哈萨克斯坦正稳步迈向发达经济体行列。在这一进程中，伊朗完全可以成为值得信赖的合作伙伴。而在我看来，贵国最宝贵的财富，是热情、友好和好客的人民。

【编译：木合塔尔·木拉提】