“大草原：图兰文明”国际研究中心在阿拉木图成立

根据国家科学院发布的消息，该中心旨在打造国际研究枢纽，构建覆盖全球学术界的多层次科研协作网络。据悉，该倡议最早于2025年12月在与院士座谈期间提出，并在较短时间内发展成为具备国际影响力的研究平台。

哈萨克斯坦共和国总统直属国家科学院院长阿赫勒别克·库热什巴耶夫表示，研究中心将依托“图兰文明数字地图集”平台、数字档案库及创新教育项目，引入地理信息系统、人工智能及交互式制图等技术，拓展其在人文研究领域的应用，从而提升科研成果的可获取性与共享水平。

哈萨克斯坦共和国科学与高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在仪式上指出，“大草原：图兰文明”国际研究中心的成立具有重要意义。这不仅是将大草原作为一个整体文明空间开展系统研究的积极探索，也是重塑中亚历史文化认知、推动现代科技与人文研究深度融合的重要举措。

出席活动的嘉宾包括来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和土耳其等国的驻阿领事及外交代表，国际组织负责人，以及高校和科研机构领导、院士及学术界专家代表。

【编译：阿遥】