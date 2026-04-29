霍尔果斯大型商贸物流综合体项目启动建设 中哈共建“友好区”助推跨境合作

该综合体位于合作中心哈方区域，规划建设集商贸、物流、工业服务、数字基础设施及商务服务于一体的现代化多功能综合体。项目由哈中两国投资者共同实施，并得到哈中国际经济发展中心的组织支持。

预计该项目将推动跨境贸易发展、增加游客流量，并提升区域投资吸引力。

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哈中投资中心哈方联合主席江布尔·阿赫梅特别科夫表示：

— 该中心将成为两国企业家高效合作的平台。项目将提供休闲设施和优质服务。在这里可以开展商务谈判、签署合同，并实现贸易活动的集中协调。“一站式”服务模式将整合海关、物流、金融、翻译、法律及结算等多项服务。

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项目在我国境内实施，相关税收将全部纳入国家预算。投资方预计，该项目有望使合作中心哈方区域的税收收入实现翻倍增长。

项目将分阶段推进。第一阶段计划建设大型物流中心及仓储设施，用于中哈之间货物存储，并配套建设包括冷链在内的现代化仓储体系。

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哈中投资中心中方联合主席宋建林表示：

— 初步预计，仅第一阶段就在我国创造约1000个就业岗位。我们希望将该项目打造成为不仅具有展示功能，更是哈中之间具有示范意义和高质量的合作项目。

他介绍称，第一阶段将建设总面积80万平方米的展示与贸易综合体，集中展示我国各地区及中国商品，同时配套建设70万平方米的物流中心。

第二阶段计划建设面积为15万平方米的冷链仓储设施。

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他指出，上述基础设施将有助于优化物流供应链，促进两国贸易增长。

目前，合作中心哈方区域在基础设施发展水平方面仍落后于中方区域。预计该项目将为区域发展注入新的动力。

投资公司海南观澜银汇投资公司总经理胡培英表示：

— 项目总投资约为5.87亿美元。该项目将为各地区和各省份商品提供直接展示平台，推动本地生产发展，同时有助于将我国预算收入提高一倍。

现代多功能综合体建设项目负责人哈米提·穆塔里甫表示，将全力以赴，确保项目高质量、顺利完成。

— 今天，这一大型建设项目正式奠基。综合体建设计划于2027年底前完工。我们将竭尽全力，高水平推进各项工作。— 他说。

据悉，该综合体计划于2027年底前建成。

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【编译：木合塔尔·木拉提】