“大博弈”下的中亚：美国与区域国家深化经济合作

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫近期访美期间，双方签署了一份价值80亿美元的协议。根据协议，乌兹别克斯坦政府将向波音公司采购22架飞机，其中包括可搭载250名乘客的“787梦想客机”。据市场估算，该型号飞机的单价在2.39亿至3亿美元之间。此次交易不仅涵盖飞机采购，还包括相关维护服务费用。

美国前总统唐纳德·特朗普在社交媒体平台“Truth Social”上表示，这项协议将为美国新增超过3.5万个就业岗位。分析人士指出，对于正努力缓解国内就业压力的华盛顿而言，这笔交易具有显著的经济效益，预计在未来6至7年内为超过3.5万名美国人提供稳定就业机会。

吉尔吉斯斯坦政治分析家沙伊尔别克·朱拉耶夫在接受哈萨克国际通讯社采访时表示：

“无需过于纠结这份协议的具体金额。更恰当的解读是，这反映了中亚国家希望与美国新一届政府建立更紧密关系的努力。华盛顿优先通过商业协议来巩固伙伴关系，这是当前国际政治的现实需求。美国需要评估哪些国家能为其带来更多经济利益、创造更多就业机会。因此，这份价值数十亿美元的协议可以被视为吸引中亚国家参与大型项目的初步尝试。”

与此同时，乌兹别克斯坦国内就业形势严峻。根据该国劳动与减贫部公布的上半年数据，目前有超过78.1万名乌兹别克斯坦公民登记为正式失业人员。此外，根据该国外交移民局今年1月的报告，约134万乌兹别克斯坦公民在海外从事各类工作。

美国分析人士认为，华盛顿正将商业合作作为双边关系未来的核心方向。美国国际教育委员会战略发展执行副主席迈克尔·柯蒂斯在接受哈萨克国际通讯社采访时指出，美国当前更倾向于推动对其有利的商业利益项目。

“我们尤其重视教育领域的商业项目，因为这是经济发展的基础。建立稳固的合作基础至关重要。美国公司与乌兹别克斯坦政府之间的谈判将有助于深化商业联系，尤其为美国企业注入新的活力，”柯蒂斯表示。

外国经济学家警告，过于偏向一方的合作可能限制国家间发展的平衡性。分析人士担忧，这种模式可能加速外债增长。据乌兹别克斯坦中央银行数据，截至上半年，乌兹别克斯坦外债总额已达722亿美元，其中368亿美元为公共债务，354亿美元为企业债务。年初以来，该国对国际金融机构的债务增加了80亿美元。

乌兹别克斯坦政府计划到今年底将国内生产总值提升至1300亿美元。这意味着国家总债务可能占国民经济的56%。分析人士指出，美国通过多层次协议强化与中亚合作的战略，源于该地区的地理位置和地缘政治重要性的提升。数年前，华盛顿制定的中亚战略未能完全落实。如今，随着国际关系格局的变化，美国正试图为中亚合作注入新的活力。

乌兹别克斯坦知名政治分析家、“知识大篷车”科研教育机构主任法尔霍德·托利波夫表示：

“仅将美国的努力解读为单纯加强与中亚的合作并不准确。这一进程早在特朗普第一任期内已开始，当时华盛顿高度重视深化与中亚的联系，‘C5+1’机制得以活跃，美国也针对中亚制定了具体战略，涵盖了多项合作项目。”

托利波夫认为，当前需要评估这一战略的时效性，并对其进行更新。他指出，快速变化的地缘政治趋势不可避免地影响合作进程，因此更新美国的中亚战略显得尤为必要。

“在拜登政府时期，双边合作步伐有所放缓，但并未完全中断。现在，美国有意重振与中亚的关系。全球秩序正在发生变化，中亚地区的重要性与日俱增。一些权威分析人士认为，中亚正成为所谓‘大博弈’的地缘政治舞台。美国显然不希望在这场博弈中落于人后，尤其是面对中国和俄罗斯在中亚的活跃表现，华盛顿的忧虑日益加深，”托利波夫说。

托利波夫进一步指出，全球各国对中亚的能源资源表现出了浓厚兴趣，特别是稀有矿产的市场短缺正吸引国际社会的关注。任何迈向科技发展的国家都对能源资源有强烈需求。吉尔吉斯斯坦政治分析家朱拉耶夫对此表示赞同，他指出，除地缘政治考量外，美国正基于“C5+1”机制推动“B5+1”商业合作模式，旨在加强与中亚的经贸联系。

“未来合作的走向难以预测，受瞬息万变的地缘政治局势影响。但我们已经告别了过去的关系模式，迈入新阶段。此前，中亚与美国的联系主要基于地缘政治和军事利益，如今则更多转向商业领域。华盛顿充分认识到中亚的重要性——这里不仅拥有稀有矿产和能源资源，还是连接东西方的桥梁，”朱拉耶夫表示。

值得注意的是，在纽约签署的乌兹别克斯坦政府与美国企业间的协议主要涉及能源资源开发。美国表达了在乌兹别克斯坦开展地质勘探的意愿，计划将开采的原材料出口至美国。分析人士指出，经济发展的关键在于优先发展制成品生产，而非仅依赖资源开采与出口，建立完整的生产链更为重要。

受访专家还提到哈萨克斯坦与美国签署的合作协议。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在纽约会见美国企业负责人时，邀请他们参与哈萨克斯坦的数字化转型进程，以推动依赖能源出口的经济多元化。乌兹别克斯坦政治分析家拉夫尚·纳扎罗夫表示，哈萨克斯坦已着手规划国家未来发展蓝图，“没有技术进步，战略目标难以实现。”

纳扎罗夫表示：“哈萨克斯坦推动数字化转型的举措令人振奋。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的提升儿童数字素养的倡议恰逢其时。提前布局的国家总能走在前列。这不仅有助于加强区域合作，也将巩固基于睦邻友好的国家间协作。”

在白宫加大对中亚关注之际，维护地区地缘政治平衡尤为重要。分析人士指出，中亚国家领导人咨询会议为公开讨论相关议题、制定共同立场提供了平台。

托利波夫强调：“全球大国对中亚的兴趣日益增长，保持政治平衡至关重要，但这并不容易。各大国的中亚战略各不相同，因此我们必须优先维护自身利益。”

朱拉耶夫也认为，中亚国家应将自身利益放在首位，利用全球大国对地区能源资源的兴趣，制定共同战略以实现经济可持续发展。

“我们必须牢记保持平衡的重要性，但这并不简单。美俄、中俄之间的动态显而易见，作为夹在中间的中亚国家，必然面临政治压力。稀有矿产的争夺正在加剧，判断谁能率先进入市场至关重要。地缘政治因素不可忽视，因此我们必须明确国家利益并据此行动，”朱拉耶夫说。

基于相互信任与睦邻友好的合作，以及区域一体化，将进一步巩固中亚在国际舞台的地位。分析人士认为，区域化趋势有助于消除潜在问题并应对挑战。

托利波夫总结道：“应对诸多风险的逻辑方案是推动区域化，将中亚视为国际关系体系的整体部分。领导人咨询会议是这一方向的生动体现。今年的第七次会议即将召开。中亚国家间的合作正向制度化整合迈进。整体性是应对地缘政治不稳定、实现进步的关键工具。”

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美期间举行了重要会晤并签署了多项政治经济协议。与美国企业代表就物流、人工智能及工业领域的合作达成协议。哈萨克国际通讯社分析评论员指出，这些协议将为哈萨克斯坦的未来发展带来深远影响。

