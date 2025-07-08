政府总理：加大力度 确保2029年农产品产量翻番目标

别克帖诺夫指出，畜牧业是保障国家粮食安全的传统领域，总统在今年1月的政府扩大会议上明确强调了国家应加大对该领域的支持力度。为此，政府每年持续开展补贴和信贷支持。今年，计划从预算中拨付约1600亿坚戈用于畜牧业，比去年增长43%。这将有助于确保牲畜数量和畜牧产品产量的稳定增长。

目前，全国牛的存栏数量已增长至960万头，马匹数量达到500万匹。别克帖诺夫表示，为进一步推动该领域发展，政府采取了一系列系统性措施，包括推动牧草基地建设和优化土地资源配置。

他指出，为建立稳定的饲草保障基础，今年饲草作物播种面积扩大至330万公顷。与此同时，自2022年以来，共有1100万公顷未被使用的农业用地被收回国有，并重新分配给民众，其中大部分为牧场，用于支持畜牧业发展。

别克帖诺夫强调，哈萨克斯坦畜牧业拥有巨大内生潜力，应继续扩大牲畜数量，防止牲畜非法外运，并加强对母畜的补贴支持。这不仅有助于提高本国繁育能力，也将推动主要畜牧产品实现进口替代。

他最后表示，哈萨克斯坦将继续通过财政激励、土地资源再分配和饲草保障等多项措施，加快落实总统提出的农业产值翻番目标，为国家经济和粮食安全提供强有力支撑。

【编译：达娜】