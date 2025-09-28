塔兹犬大奖赛在阿斯塔纳落幕 冠军犬来自阿拉木图

此次大赛吸引了来自全国17个地区的69只塔兹犬，它们是从300多只报名犬中脱颖而出的佼佼者。其中既有在多项赛事中屡获佳绩的“老将”，也有首次登场、充满潜力的新秀。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

比赛分为公犬组和母犬组。近70只塔兹犬首先在1公里诱饵追逐赛中展开激烈比拼，12个小组轮番上场。只见塔兹犬们如离弦之箭般冲出起点，步伐轻快而有力，在追逐诱饵时展现出惊人的速度与爆发力。最终，每组表现最佳的6只公犬和6只母犬获得了晋级决赛的资格。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

在决赛中，塔兹犬们全力以赴，速度之快令人屏息。经过紧张的角逐，来自阿拉木图的选手表现尤为出色，夺得多个奖项。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

公犬组获奖名单

第一名 — Сылдыр（阿拉木图市）

第二名 — Сұркиік（阿斯塔纳市）

第三名 — Қарақұс（阿拉木图市）

母犬组获奖名单

第一名 — Сұңқар（阿拉木图市）

第二名 — Ерке қыз（卡拉干达市）

第三名 — Айсары（卡拉干达市）

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

按照赛事规定，获胜的塔兹犬主人分别获得了奖金：第一名75万坚戈，第二名50万坚戈，第三名25万坚戈。这不仅是对冠军犬卓越速度与灵敏反应的嘉奖，也是对塔兹犬文化传承的致敬。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

【编译：阿遥】