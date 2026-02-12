哈萨克斯坦棋手夺得印度国际象棋邀请赛冠军

本次比赛采用九轮单循环赛制，经典时限为：前40步每方90分钟，随后30分钟至对局结束，并自第一步起每步加30秒。

25岁的阿利舍尔·苏莱梅诺夫面对的对手包括6名印度国际大师，以及来自法国的马埃尔·博耶、若瑟夫·吉雷尔和巴拉圭的内乌里斯·德尔加多·拉米雷斯等3名特级大师。

据哈萨克斯坦国际象棋联合会介绍，苏莱梅诺夫自开赛起便稳居领先集团。尽管在第七轮遭遇唯一一场失利，但并未动摇其整体优势。最终，他以4胜4和1负积6分的成绩，领先第二名半分，成功摘冠。

凭借本次赛事的出色表现，苏莱梅诺夫的赛事表现分达到2599分，个人国际等级分增加11.9分。

值得一提的是，苏莱梅诺夫早在2023年便完成特级大师规范。同年在卡塔尔大师公开赛第二轮比赛中，他在第31步迫使时任世界第一、挪威棋手Magnus Carlsen认输。当时卡尔森的等级分为2839分，而苏莱梅诺夫为2512分，两人差距超过300分。

【编译：达娜】