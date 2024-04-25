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    11:21, 25 四月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦选手首次摘得ICPC全球总决赛金牌

    哈萨克斯坦选手首次摘得ICPC全球总决赛金牌
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）近日，2022-2023赛季国际大学生程序设计竞赛全球总决赛（ICPC World Finals）在埃及卢克索举行。哈萨克斯坦的选手巴特尔·萨德尔别克在2023赛季比赛中获得桂冠，这是该赛事中哈萨克斯坦选手首次夺得金牌，为哈萨克斯坦在智力运动领域创造了历史性的突破。

    哈萨克斯坦的大学生程序设计队已经参与ICPC赛事长达20年。2022赛季，哈萨克斯坦派出了由国际信息技术大学（International IT University）和阿斯塔纳信息技术大学（Astana IT University）联合组成的代表团参赛。2023赛季，参赛队伍包括阿斯塔纳信息技术大学队、哈英技术大学队（Kazakh British Technical University）、纳扎尔巴耶夫大学队（Nazarbayev University）和国际信息技术大学队。

    ICPC是全球规模最大、最具影响力的大学生程序设计竞赛之一。由于新冠疫情的影响，2022和2023赛季总决赛被推迟至今年并首次合并举行。在本次埃及卢克索站赛事之后，2024赛季国际大学生程序设计竞赛全球总决赛将于今年9月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

    目前，哈萨克斯坦大学生程序设计联合会正在积极推进各项活动，致力于推动该项运动在哈萨克斯坦的普及和发展，并努力提高哈萨克斯坦选手的专业水平，帮助他们在国际赛场上取得更出色的成绩。

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育 信息技术 高等院校
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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