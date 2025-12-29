彼得罗巴甫尔机场有望升级为跨区域多式联运中心

据北哈州政府消息，该州领导层近日与“哈萨克邮政”股份公司董事会主席别克詹·贾凯耶夫举行正式会谈，围绕上述议题展开了深入交流。

北哈州得天独厚的地理区位，为该项目的实施提供了有力支撑。该州不仅与俄罗斯接壤，同时还处于连接哈萨克斯坦与俄罗斯主要工业区——西伯利亚和乌拉尔地区的重要交通物流通道交汇点。这一地缘优势，为彼得罗巴甫尔转型成为跨区域乃至国际货运物流的重要节点奠定了坚实基础。

目前，彼得罗巴甫尔机场已具备接收货运航班、开展货物中转并提供综合物流服务的条件。下一步，计划通过分阶段完善货运航站楼及相关配套设施，进一步释放机场运营潜力。

Фото: СҚО әкімдігі

该多式联运物流枢纽建成后，预计将显著增强跨区域和国际经贸往来，提升北哈州作为国家重要物流中心之一的综合竞争力。同时，项目还将发挥产业链带动效应，吸引新增投资，创造就业岗位，为当地经济发展注入持续动力。

会谈中，哈萨克邮政方面表示，公司高度重视该项目，并愿意进一步扩大与北哈州的合作。目前，双方正就引入潜在投资者、加快项目落地等具体问题进行细致对接。

【编译：阿遥】