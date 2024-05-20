欧克杰特佩斯——布拉拜景区内的品牌理疗中心
（哈萨克国际通讯社讯）作为草原游牧民族的后代，哈萨克斯坦人民的传统生活方式与大自然之间有着密切而天然的联系。在自然环境中生活，不仅仅是一种生活方式，也是当下国际上受欢迎的健康旅游选择。
位于哈萨克斯坦布拉拜自然公园的《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》理疗保健综合体，就是一个非常舒适的旅游目的地。在这里，游客在松林中呼吸新鲜的空气，从治愈的静水中获取能量，在鸟语花香的山间散步休憩。
山间与湖泊之地的理疗中心
根据理疗保健中心总经理阿彦·阿克穆尔津的介绍，该大型理疗保健综合体建立至今已有60年的历史。该中心独特的自然环境，借助各种先进理疗技术和设备的加持，能够对许多疾病类型的治疗和康复提供帮助。
例如，中心设施范围内的巴尔帕什索尔湖中泥浆被认为具有生物活性，有助于治疗肌肉骨骼系统疾病、关节病、关节炎和脊柱骨软骨病。它不仅可以治疗肌肉骨骼系统的疾病，还具有抗炎作用。
中心提供各种水疗浴理疗，在中心理疗师的指导下，游客可以进行多种形式的疗养体验。
当地的鹿茸和鹿血疗法也备受欢迎。鹿角和鹿血在世界范围内广泛用于药用。通过全效疗法，能够提高人体免疫力，增强身体对各种感染的抵抗力。
充满民族风情的旅游项目
在理疗保健中心综合体内，创建了“哈萨克游牧民族”项目，旨在向游客宣传哈萨克传统文化和习俗。
- 我们的服务、菜单和房间装饰中都广泛采用了哈萨克文化和传统元素。中心内有一条沿湖而建并穿越森林的步道，游客在其中散步时，可以通过每隔100米安置设备，聆听哈萨克经典爱情史诗节选。餐厅的菜单上也有各种民族传统美食共食客选择。在民族风情园内，客人们可以在享用美餐的同时，欣赏哈萨克民族音乐，并尝试在专门的场地内亲手像古代的哈萨克人一样弯弓射箭。这些项目都非常受广大来客的欢迎，尤其是来自国外的游客。- 理疗保健中心总经理阿彦•阿克穆尔津说。
成立60年 不断发展进步
据其介绍，中心自1965年创立以来一直在不断的发展和成长，与时俱进。2006年在安道尔举行的世界水和气候处理联合会大会上，《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》理疗保健综合体因其在疗养院组织方面取得的成就而获得了“世界最佳度假村”奖。
011年，该机构推出了一项新的医疗服务——氡疗法，使用的是自家泉水的氡水。
- 2012 年 5 月，在英国伦敦，根据英国研究所董事的决定，我们的中心获得了“欧洲质量”国际奖。 2019年荣获“最佳水疗中心”奖，是哈萨克斯坦水疗中心中第一家获得EuroSpa证书的水疗中心。《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》拥有符合国际标准的质量管理体系。 2014年，它获得了“四星级酒店”和“高品质餐厅”类别的合格证书，该证书每年确认一次。-理疗保健中心总经理阿彦•阿克穆尔津说。
有望成为国际知名的连锁品牌
自 2017 年 7 月 27 日起，哈萨克斯坦共和国总统事务管理局医疗中心的健康和保健综合体以《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》品牌合并为一个完整结构，并将布拉拜度假区内的《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》理疗中心，阿拉木图市的“阿拉木图度假村”和俄罗斯联邦叶先图基市的“哈萨克斯坦”度假村纳入其结构当中。
阿克穆尔津表示，在全新的综合品牌结构框架下，正在继续开展整合国内最好的度假村的工作。预计在数年内，通过联合6~7个理疗中心建立大型综合体的方式，将《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》打造成国际品牌，为国内外游客提供更加优质的服务。
【编译：木合塔尔·木拉提】