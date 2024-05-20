欧克杰特佩斯——布拉拜景区内的品牌理疗中心

位于哈萨克斯坦布拉拜自然公园的《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》理疗保健综合体，就是一个非常舒适的旅游目的地。在这里，游客在松林中呼吸新鲜的空气，从治愈的静水中获取能量，在鸟语花香的山间散步休憩。

山间与湖泊之地的理疗中心

根据理疗保健中心总经理阿彦·阿克穆尔津的介绍，该大型理疗保健综合体建立至今已有60年的历史。该中心独特的自然环境，借助各种先进理疗技术和设备的加持，能够对许多疾病类型的治疗和康复提供帮助。

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例如，中心设施范围内的巴尔帕什索尔湖中泥浆被认为具有生物活性，有助于治疗肌肉骨骼系统疾病、关节病、关节炎和脊柱骨软骨病。它不仅可以治疗肌肉骨骼系统的疾病，还具有抗炎作用。

中心提供各种水疗浴理疗，在中心理疗师的指导下，游客可以进行多种形式的疗养体验。

当地的鹿茸和鹿血疗法也备受欢迎。鹿角和鹿血在世界范围内广泛用于药用。通过全效疗法，能够提高人体免疫力，增强身体对各种感染的抵抗力。

充满民族风情的旅游项目

在理疗保健中心综合体内，创建了“哈萨克游牧民族”项目，旨在向游客宣传哈萨克传统文化和习俗。

- 我们的服务、菜单和房间装饰中都广泛采用了哈萨克文化和传统元素。中心内有一条沿湖而建并穿越森林的步道，游客在其中散步时，可以通过每隔100米安置设备，聆听哈萨克经典爱情史诗节选。餐厅的菜单上也有各种民族传统美食共食客选择。在民族风情园内，客人们可以在享用美餐的同时，欣赏哈萨克民族音乐，并尝试在专门的场地内亲手像古代的哈萨克人一样弯弓射箭。这些项目都非常受广大来客的欢迎，尤其是来自国外的游客。- 理疗保健中心总经理阿彦•阿克穆尔津说。

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成立60年 不断发展进步

据其介绍，中心自1965年创立以来一直在不断的发展和成长，与时俱进。2006年在安道尔举行的世界水和气候处理联合会大会上，《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》理疗保健综合体因其在疗养院组织方面取得的成就而获得了“世界最佳度假村”奖。

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011年，该机构推出了一项新的医疗服务——氡疗法，使用的是自家泉水的氡水。

- 2012 年 5 月，在英国伦敦，根据英国研究所董事的决定，我们的中心获得了“欧洲质量”国际奖。 2019年荣获“最佳水疗中心”奖，是哈萨克斯坦水疗中心中第一家获得EuroSpa证书的水疗中心。《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》拥有符合国际标准的质量管理体系。 2014年，它获得了“四星级酒店”和“高品质餐厅”类别的合格证书，该证书每年确认一次。-理疗保健中心总经理阿彦•阿克穆尔津说。

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有望成为国际知名的连锁品牌

自 2017 年 7 月 27 日起，哈萨克斯坦共和国总统事务管理局医疗中心的健康和保健综合体以《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》品牌合并为一个完整结构，并将布拉拜度假区内的《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》理疗中心，阿拉木图市的“阿拉木图度假村”和俄罗斯联邦叶先图基市的“哈萨克斯坦”度假村纳入其结构当中。

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阿克穆尔津表示，在全新的综合品牌结构框架下，正在继续开展整合国内最好的度假村的工作。预计在数年内，通过联合6~7个理疗中心建立大型综合体的方式，将《欧克杰特佩斯（Okzhetpes）》打造成国际品牌，为国内外游客提供更加优质的服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】