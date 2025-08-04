哈萨克斯坦宇航英雄塔勒哈特·穆萨巴耶夫的非凡人生

哈通社梳理了这位宇航员的人生经历，方便读者了解这位人民英雄的非凡成就。

早年与求学经历

塔勒哈特·穆萨巴耶夫1951年1月7日出生于阿拉木图州赞布尔区卡尔加利村。

1968年毕业于阿拉木图第58中学后，他进入里加民航工程师学院，攻读“航空无线设备技术应用”专业。

1974年回国后，短暂担任工程师，随后开启了多彩职业生涯。

Фото: Kazinform

从飞行员到宇航员的蜕变

1975年1月，穆萨巴耶夫被选为阿拉木图哈萨克斯坦共青团卡赞区委员会书记。1976年1月19日起，他在哈萨克斯坦民航政治教育部门担任指导员。1979年5月25日起，他出任阿拉木图联合航空队第240夏季分队政治副指挥。期间，他开始接受星际培训。1984年完成阿拉木图航空俱乐部课程，1986年获得民航飞行员执照。

1986年春，他参与了哈萨克斯坦宇航员登月项目的医学-生物问题研究所体检，但项目中途搁置。之后，他重返岗位，1987年1月起担任副驾驶，1989年7月6日起在博拉尔代联合航空队担任Ан-2飞机机长。同年2月27日，经国家医学委员会批准，他进入宇航员专项培训。1989年，他完成乌里扬诺夫斯克工程技术与调度员培训。1990年5月11日，经俄罗斯国家跨部门委员会决定，他正式加入宇航员队伍。

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1990年6月起，穆萨巴耶夫担任Ту-134飞机的二副，8月25日起在阿拉木图联合航空队第1夏季分队担任Ту-134二副。同年10月，他赴加加林宇航员培训中心，随记者团开始太空准备，1991年以研究宇航员候选人身份入职。

三次太空之旅

穆萨巴耶夫首次太空之旅始于1994年7月1日至11月4日，搭乘“联盟-TM-19”飞船担任机载工程师，获“Agat-2”称号。期间，他两次出舱：9月9日5小时6分钟，9月13日6小时1分钟，完成哈萨克斯坦两项科研任务。

1996年3月25日至1997年1月，他为EO-23计划第二梯队指挥官备战。1998年1月29日至8月25日，他第二次飞天，指挥“联盟-TM-27”及“和平号”飞船，获“Kristall-1”称号。五次出舱总时长30小时8分钟，执行三项科研项目。

视频为穆萨巴耶夫1998年在太空弹唱哈萨克歌曲

2001年4月28日至5月6日，他第三次飞天，担任“联盟-TM-32”飞船指挥官，率队访问国际空间站，完成四项科研任务。

视频为穆萨巴耶夫2001年在国际空间站展示哈萨克斯坦国旗、宪法、独立宣言、古兰经和首任总统相片

2003年11月27日，因转任其他工作，他从宇航员队伍退役。

退役后的卓越贡献

退役后，2003年8月，穆萨巴耶夫出任俄罗斯联邦空军培训局局长，11月起担任茹科夫斯基军事航空学院副院长。2005年5月30日起，他担任“Baiterek”公司董事，2007年获哈萨克斯坦国籍。同年4月11日起，他出任国家航天局主席。2014年8月13日起，担任政府总理民航与航天事务非全职顾问，8月21日起任投资与发展部航天委员会主席。2016年1月20日至2017年12月31日，他是总统顾问，2017年7月13日起当选参议院议员。

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荣誉与家庭

穆萨巴耶夫获多项殊荣：1995年获“人民英雄”“哈萨克斯坦宇航飞行员”称号；1998年获“祖国”及一级“雪豹”勋章；1999年获“阿斯塔纳”奖章。

俄罗斯方面，他获1991年“民族友谊”勋章、1994年“俄罗斯英雄”及“俄罗斯宇航飞行员”称号、1998年二三等“为祖国服务”勋章；另有奥地利勋章及1998年NASA“太空飞行”奖章。

他的妻子维多利亚·沃尔杰马罗芙娜·穆萨巴耶娃1952年出生，是一名牙医。长子达尼雅尔·穆萨巴耶夫1975年出生，现为内务部军人。女儿卡米拉·穆萨巴耶娃1981年出生。

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爱国精神永存

塔勒哈特·穆萨巴耶夫以三次征服太空、41小时21分钟的出舱记录，展现了无与伦比的勇气。他曾携带《古兰经》、国旗和故土土壤升空，飞越哈萨克斯坦上空时激动喊出“我的哈萨克斯坦”，彰显深沉的爱国情怀。

正如总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在唁电中所说，他的英勇事迹将永载史册，激励后人。

【编译：木合塔尔·木拉提】