哈萨克斯坦演员获得上合组织电影节“最佳演员”大奖

据文化和信息部消息，哈萨克斯坦演员巴赫特·哈吉巴耶夫凭借影片《纳巴特行动》的出色演技，荣获“最佳演员”大奖。

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据此前报道，作为本次电影节的参与国之一，哈萨克斯坦代表团由文化和信息部、国家电影支持中心以及沙肯·阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂的代表组成，并有多位知名制片人和导演随团出席。

本届电影节的主竞赛单元名为“金山茶花奖”，共收录来自10个国家的20部影片，每个国家选送两部作品参与角逐。哈萨克斯坦选送的影片为《纳巴特行动》和《兄弟》。

《纳巴特行动》由拉希德·苏莱伊缅诺夫执导，改编自哈萨克斯坦执法机关实施的一次大型特别行动的真实事件。影片由哈萨克电影制片厂拍摄，得到了哈萨克斯坦文化和信息部及国家电影支持中心的支持。

电影节期间还举办了电影市场活动。国家电影支持中心和哈萨克电影制片厂的影片在哈萨克斯坦国家展台上进行了展示，现场放映了超过25部剧情片、纪录片和动画片的预告片。

据悉，此次活动旨在推动上合组织成员国之间的人文交流，拓展电影领域合作。

【编译：小穆】