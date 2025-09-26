中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:51, 26 9月 2025 | GMT +5

    塑造航空的女性——哈萨克斯坦提出航空领域性别平等倡议

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦民航委员会新闻办公室消息，萨勒塔纳特·托姆皮耶娃当选国际民航组织（ICAO）第42届大会行政委员会副主席。这是中亚地区代表首次担任该职务。

    Салтанат Томпиева
    Фото: КГА

    在加拿大蒙特利尔，各国代表团团长决定任命哥伦比亚常驻国际民航组织代表毛里西奥·拉米雷斯·科佩尔为行政委员会主席。副主席职位由塞拉利昂民航局局长穆萨耶罗·巴里、印度常驻国际民航组织代表安舒马利·拉斯托吉以及哈萨克斯坦民航委员会主席萨勒塔纳特·托姆皮耶娃担任。

    国际民航组织理事会主席萨尔瓦托雷·夏基塔诺和秘书长胡安·卡洛斯·萨拉萨尔出席了行政委员会会议开幕式。

    行政委员会讨论了三年预算、财务问题、外部审计员任命、人力资源管理、性别平等及其他议题。

    夏基塔诺主席指出，拟议预算草案将增强组织的长期稳定性，为实现国际航空安全与可持续发展的优先举措提供支持。

    哈萨克斯坦提出了两份关于航空领域性别平等的文件。托姆皮耶娃宣布了国际民航组织大会的官方倡议——“塑造航空的女性”。

    该倡议将在每届大会上表彰三位专业人士，颁发认可证书。获奖者将来自航空导航、安全监管、航空医学、工程、运营等领域。

    该倡议无需组织额外财政支出，旨在激励专业人士并吸引新一代投身航空事业。

    哈萨克斯坦的倡议已获中国、加拿大、南非、秘鲁、韩国、日本，以及国际机场理事会（ACI）和国际航空驾驶员协会联合会（IFALPA）等国际组织的初步支持。

    毛里西奥·拉米雷斯·科佩尔表示，委员会支持引入该提名。法国代表建议在国际民航组织理事会中审议提名者的评选方法。最终决议将于9月29日由委员会通过。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 交通运输 交通
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读