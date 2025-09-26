塑造航空的女性——哈萨克斯坦提出航空领域性别平等倡议

在加拿大蒙特利尔，各国代表团团长决定任命哥伦比亚常驻国际民航组织代表毛里西奥·拉米雷斯·科佩尔为行政委员会主席。副主席职位由塞拉利昂民航局局长穆萨耶罗·巴里、印度常驻国际民航组织代表安舒马利·拉斯托吉以及哈萨克斯坦民航委员会主席萨勒塔纳特·托姆皮耶娃担任。

国际民航组织理事会主席萨尔瓦托雷·夏基塔诺和秘书长胡安·卡洛斯·萨拉萨尔出席了行政委员会会议开幕式。

行政委员会讨论了三年预算、财务问题、外部审计员任命、人力资源管理、性别平等及其他议题。

夏基塔诺主席指出，拟议预算草案将增强组织的长期稳定性，为实现国际航空安全与可持续发展的优先举措提供支持。

哈萨克斯坦提出了两份关于航空领域性别平等的文件。托姆皮耶娃宣布了国际民航组织大会的官方倡议——“塑造航空的女性”。

该倡议将在每届大会上表彰三位专业人士，颁发认可证书。获奖者将来自航空导航、安全监管、航空医学、工程、运营等领域。

该倡议无需组织额外财政支出，旨在激励专业人士并吸引新一代投身航空事业。

哈萨克斯坦的倡议已获中国、加拿大、南非、秘鲁、韩国、日本，以及国际机场理事会（ACI）和国际航空驾驶员协会联合会（IFALPA）等国际组织的初步支持。

毛里西奥·拉米雷斯·科佩尔表示，委员会支持引入该提名。法国代表建议在国际民航组织理事会中审议提名者的评选方法。最终决议将于9月29日由委员会通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】