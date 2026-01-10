探访伊犁河畔的中世纪“旧影”：网红打卡地“游牧者之城”修缮在即

严格意义上讲，“游牧者之城”并非真实的古迹，而是一处为了电影拍摄而兴建的仿古建筑群。它始建于2004年，最初作为电影《游牧战神》中18世纪防御堡垒的布景，占地面积约5.8公顷。由于其逼真地还原了中世纪哈萨克民族的生活风貌，这里已成为游客近距离感受历史气息的独特窗口。

虽然外观颇具厚重感，但该建筑群主要采用木结构，辅以涂抹泥浆的泡沫板等材料。城内不仅设有汗王宫殿、清真寺、地牢，还分布着手工作坊和集市广场。

二十年间，这里见证了众多国内外影视作品的诞生，包括俄罗斯大片《守日人》以及著名歌手贾·哈利卜的现象级MV《Medina》。此外，它也成了深受年轻人追捧的“网红打卡地”，不少新人专门从全国各地赶来，在此拍摄充满异域风情的婚纱照。

然而，历经二十多年的风雨侵蚀，这座由布景材料构成的“城市”如今已显颓势。据哈通社记者实地探访发现，不少建筑结构出现了裂缝，部分城墙甚至已经倒塌，整体现状不容乐观。

“游牧者之城”的转机出现在2025年8月。当时，哈萨克电影制片厂正式将其捐赠给库纳耶夫市政府。接手后，当地政府计划对这座老旧的“影城”进行全面修缮与现代化改造，旨在将其打造为更具吸引力的旅游综合体。

目前，升级改造的第一步已经完成。去年动工的直通景区的6.9公里公路已正式交付使用。随着道路的修通和照明系统的完善，从阿拉木图市和库纳耶夫市前往该景区的交通便利度得到了极大提升。

—目前新公路已建成通车并配备了完善的照明系统。为了进一步增加游客流量，我们计划对建筑主体进行全面修缮，并将为到访游客创造全方位的便利条件，-阿拉套访客中心代表法丽扎·希恒巴耶娃指出。

【编译：阿遥】