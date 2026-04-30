哈参议员建议更新升级阿拉木图地铁列车车队

—在交通物流领域，一个不容忽视的重要方向便是全国唯一的阿拉木图地铁。目前该线路包含11个站点。根据规划，未来线路将进一步延伸，包括完成喀勒卡曼站建设，并计划向巴尔鲁克市场方向扩建，-萨热巴耶夫指出。

数据显示，阿拉木图地铁年客流量超过2600万人次，日均载客逾12万人次，且这一指标仍在持续增长。

—该线路实际上已成为城市交通骨干，不仅有效缓解地面交通压力、确保出行稳定性，还对改善生态环境产生了积极影响，-萨热巴耶夫强调。

据他介绍，这一重要交通枢纽时有技术故障发生。对此，萨热巴耶夫提出具体解决方案。

—为预防因更新列车而引发的安全、技术兼容性及系统运行稳定性等风险，建议对现有机组技术故障状况进行全面评估与深度研究；从不同制造商采购技术和工艺时，应严格审核现有设备与拟引进物资的匹配度及质量；鉴于客流量增长和线路扩张，请指示制定确保地铁持续安全运行的长远战略规划，-他指出。

【编译：阿遥】