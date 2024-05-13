塞尔维亚向哈萨克斯坦水灾地区捐赠100万欧元

据“为了哈萨克斯坦人民”基金会消息，5月10日，塞尔维亚政府向该基金会账户转入了100万欧元资金。这笔资金的捐助目的，是帮助遭遇春季融雪洪灾的哈萨克斯坦地区开展灾后重建工作。

这一善举，是哈萨克斯坦与塞尔维亚之间长久友谊与互助的一个显著体现。

“为了哈萨克斯坦人民”基金会主席波拉特·米舍夫表示：

- 这次援助不仅体现了两国合作的水平，也反映了外国捐助者对我们仅仅和工作和援助分配透明度日益增强的信心。

据悉，截至2024年5月10日，在此前基金会为重建灾区受损房屋而提供的100亿坚戈的基础上，又筹集到了总计53亿坚戈的善款。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月6日同塞尔维亚总统亚历山大•武契奇通电话。会谈中，托卡耶夫和武契奇就重振双边合作的问题，包括落实先前达成的协议，以及哈萨克斯坦总统今年下半年对贝尔格莱德进行访问等问题进行了讨论。

2014年，在塞尔维亚遭遇大型洪水灾害期间，哈萨克斯坦曾积极向该国提供人道主义援助物资，包括帐篷、药品和其他灾区急需物品。

【编译：木合塔尔·木拉提】