08:34, 17 六月 2024 | GMT +6
第11次突厥研究学术座谈会聚焦突厥世界未来发展
（哈萨克国际通讯社讯）由阿塞拜疆巴库欧亚大学、土耳其尼代欧麦尔·哈利斯德米尔大学和哈萨克斯坦国立女子师范大学联合主办的第11次突厥研究学术座谈会日前在阿塞拜疆首都巴库举行。来自突厥世界和世界各地的专家学者齐聚一堂，围绕“突厥世界和突厥国家组织2040年目标”主题展开深入探讨。
哈萨克斯坦国立女子师范大学副校长扎克尔·朱马库洛夫在开幕式上致辞表示，此次座谈会将为进一步紧密兄弟突厥国家的文化和精神联系做出重要贡献。
-每次座谈会都会举行”突厥民族同根生“联欢活动，旨在加强兄弟国家之间的友谊和关系，让我们的年轻人感受到突厥传统。我们相信，此次座谈会将为突厥世界的未来留下宝贵财富。-他说。
本次座谈会聚焦突厥世界和突厥国家组织在未来发展中的重要议题，涵盖语言、文学、历史、哲学、科学、教育、文化、经济、国际关系等多个领域。与会专家学者围绕相关主题进行了深入的交流研讨，分享了最新研究成果，提出了真知灼见。
此外，与会人员还讨论了新的科研课题，就合作项目的方向交换了意见，并达成了多项共识。他们表示，将进一步加强合作，共同推动突厥学研究取得更大进展，为突厥世界和突厥国家组织的繁荣发展贡献力量。
【编译：阿遥】