第25届冬季奥运会今日将在意大利米兰与科尔蒂纳丹佩佐正式开幕

开幕式将于当地时间20:00在米兰市区及利维尼奥雪上公园同步举行。来自世界各地的运动员将齐聚现场，高举本国国旗参加入场仪式，共同见证这场国际体育盛会的开启。

作为东道主，意大利方面将安排4名旗手参与仪式。运动员入场式将在四个不同场地同时进行，主会场设在米兰著名的圣西罗体育场。与此同时，普雷达佐、利维尼奥以及科尔蒂纳丹佩佐等地也将同步举行运动员巡游和颁奖相关活动。

哈萨克斯坦观众可于阿斯塔纳时间23:50起，通过Jibek Joly电视台收看开幕式直播。

本届冬奥会开幕式由Balich Wonder Studio负责策划执行。主办方表示，仪式将采用全新且更具包容性的呈现方式，力求为全球观众带来耳目一新的体验。

值得一提的是，这是意大利历史上第四次承办奥林匹克运动会，同时也是第三次举办冬季奥运会。此前，科尔蒂纳丹佩佐曾于1956年举办冬奥会，都灵则在2006年承办过这一赛事。

据介绍，2026年冬奥会将于2月6日至22日在米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行，预计将吸引来自90多个国家和地区的约2900至3500名运动员参赛，共设16个大项、116套奖牌。

哈萨克斯坦代表团将派出36名运动员参赛，队伍平均年龄为25岁。其中，最年轻的选手是年仅16岁的自由式滑雪空中技巧运动员阿桑·阿斯勒汗；经验最丰富的是33岁的短道速滑选手阿布扎勒·阿吉哈利耶夫；而队内最具知名度的运动员则是自由式滑雪雪上技巧项目选手尤利娅·加莉舍娃。

【编译：木合塔尔·木拉提】