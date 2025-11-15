中文
    16:29, 15 11月 2025

    第25届夏季听障奥运会在东京拉开帷幕 哈萨克斯坦78名选手出征

    哈萨克国际通讯社讯）据旅游和体育部新闻处消息，11月15日，第25届夏季听障奥林匹克运动会在日本首都东京正式开幕。这项每四年举行一次、面向听力障碍运动员的国际赛事，今年尤具历史意义——恰逢听障奥运运动创立100周年。

    Фото: Спорт комитеті

    在庄严的入场式上，哈萨克斯坦国旗由听障柔道名将、第24届夏季听障奥运会奖牌得主阿伊多斯·图格勒巴耶夫和安娜·克拉莫罗娃共同擎举。

    —在国际赛场上举起祖国的国旗，是每名运动员最高的荣耀。能够承担这份责任，对我来说意义重大。我会全力以赴，不辜负大家的信任。-图格勒巴耶夫表示。

    全国听障奥运委员会主席赛力克·萨皮耶夫也向运动员们表达了支持。

    —这项赛事是一次机会，证明我们的运动员具备在最高层级竞争的实力。哈萨克斯坦代表队准备充分，每位参赛者都怀着同一个目标走上赛场——为国家争光。-他说。

    开幕式在东京都市体育馆举行。国际聋人体育运动委员会(ICSD)主席亚当·科萨宣布运动会开幕，并向所有参赛国家表示祝愿。

    开幕式的艺术表演环节旨在呈现日本的民族文化，同时强调听力健全者与听力障碍者之间的沟通与联系。舞台演出围绕听障奥运百年历程展开，体现其精神内涵以及跨文化理解与团结的理念。

    今年的赛事吸引了来自81个国家和地区的近3000名运动员，他们将在21个大项、209个小项中展开角逐。哈萨克斯坦代表团由78名运动员组成，将参加8个项目，为国家荣誉而战。

    国家队的首场比赛将于11月16日在听障柔道和听障羽毛球项目中打响。随后，将根据赛程陆续进行田径、乒乓球、游泳、古典式摔跤、跆拳道及自由式摔跤等项目的比赛。

    【编译：阿遥】

