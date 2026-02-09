阿斯塔纳举办第27届“和谐统一的哈萨克斯坦”民族友好艺术节

本次艺术节旨在支持和发展各民族文化团体成员的创作积极性，提升表演者的专业技能，并挖掘具有艺术天赋的青年才俊。

同时，活动还高度关注对年轻一代精神道德及爱国主义价值观的培养，致力于进一步巩固社会和谐与民族统一。

参加本次艺术节的团体中，包括了阿斯塔纳市俄罗斯协会旗下艺术团队。据该组织主席安德烈·阿夫杰耶夫介绍，此类活动对艺术团体的创作发展起着至关重要作用。

—我们协会旗下活跃着三个艺术团体。“拉杜什卡”俄罗斯民歌合唱团是一支历史悠久、成熟稳健的队伍；“博加蒂察”哥萨克民歌合唱团去年刚庆祝了成立七周年；而“库帕瓦”声乐组合则是去年才组建的。今天，这三支队伍悉数登台。对他们而言，此类活动一方面是一场大型的总演练，另一方面也是向潜在观众展示自我、在全新舞台上挑战自我的机会。这是一次非常有益的实践体验，-他说。

哈萨克斯坦民族和睦大会阿斯塔纳市分会媒体中心负责人拉维尔·瓦列耶夫强调，“和谐统一的哈萨克斯坦”艺术节再次证明了文化与艺术是凝聚社会的强大力量。通过艺术，可向年轻一代传递了和平、和谐以及尊重国家多元文化的价值观。

【编译：阿遥】