第68届美国格莱美音乐奖颁奖

格莱美音乐奖由美国录音艺术与科学学院主办，是美国音乐界最重要的年度盛事，今年共颁发95个奖项。

在备受瞩目的通类奖项方面，美国创作歌手比莉·艾利什凭借《Wildflower》夺得年度歌曲奖，成为格莱美奖历史上首位三度荣获年度歌曲奖的歌手。艺名“坏痞兔”的波多黎各说唱歌手贝尼托·奥卡西奥赢得年度专辑奖以及最佳世界音乐歌手奖等奖项，这是格莱美奖历史上西班牙语专辑首获年度专辑奖。

美国说唱歌手肯德里克·拉马尔不仅与歌手诗莎凭借《Luther》斩获通类奖项年度制作奖，还横扫最佳旋律说唱歌手、最佳说唱歌曲和最佳说唱专辑等说唱类奖项。生于1999年的英国创作歌手奥利维亚·迪恩则获颁最佳新人奖。

在流行音乐奖项方面，美国歌手Lady Gaga凭借《Mayhem》获最佳流行演唱专辑奖，还凭借《Abracadabra》获最佳流行舞曲录制奖和最佳混音录制奖。辛西娅·埃里沃和爱莉安娜·格兰德凭借《Defying Gravity》获最佳流行组合奖。洛拉·杨凭借《Messy》夺得最佳流行歌手奖。

本届格莱美奖新增两个奖项——最佳传统乡村专辑奖和最佳专辑封面奖。美国创作歌手扎克·托普成为首位格莱美最佳传统乡村专辑奖得主。艺名“造物主泰勒”的美国说唱歌手兼时装设计师泰勒·奥康马赢得首个格莱美最佳专辑封面奖。

主办方表示，这些新增奖项体现了格莱美奖致力于在更广泛的艺术领域，表彰音乐创作与体验方式的发展成果。