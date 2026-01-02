盘点2025年：哈萨克斯坦文化领域亮点纷呈

新法出台：限制伴奏带、禁止LGBT宣传

议会通过多项文化相关法律和修订。2月10日，总统签署文化、教育和导师问题相关法律。该法旨在扩大国家语言使用、提升其地位、更新文化项目实施法律基础并保护非物质文化遗产。

3月，总统签署赋予突厥斯坦市历史文化和旅游中心特殊地位的法律。该法聚焦保护、修复和发展城市历史文化遗产，包括霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，加强历史和考古遗址保护，推动民族手工艺复兴，并规划考古保护区。

12月26日，总统签署历史文化遗产保护以及教育娱乐服务相关法律。该文件旨在系统化考古活动，确保历史文化遗产保护。包括建立统一考古自动化信息系统、移交考古发现和材料以及创建国家保管库。

Фото: pexels.com

11月，议会通过限制使用伴奏带法律。该规范适用于演唱娱乐文化群众活动，即超过200观众的活动禁止使用伴奏带。但街道、广场和赛马场等场所不受限，组织者须提前告知。电视录制允许使用伴奏带。

下院通过支持和发展创意产业法律，引入“创意产业从业者”和“创意产业主体名录”概念。赋予地方行政机构通过发展创意产业创业挖掘潜力并为人才创造条件的权限，并新增保护创意产业从业者权利规范。

参议院两读通过档案事务以及限制违法内容传播相关修订法律。其中包括赋予档案“国家”地位、为农村档案工作者支付额外津贴以及保护年轻一代免受非传统性关系和恋童癖宣传。

世界巨星演唱会

对哈萨克斯坦乃至整个中亚而言，今年最大文化亮点是詹妮弗·洛佩兹、后街男孩等全球知名流行巨星在阿拉木图和阿斯塔纳举办演唱会。

Photo credit: Backstreet Boys / instagram

詹妮弗·洛佩兹来访开启阿斯塔纳进入A级巨星巡演地图。8月1日，阿斯塔纳竞技场演唱会售出超过2.5万张票，阿拉木图演唱会2.7万张。其中近7000名外国游客来自约30国。

传奇美国组合后街男孩首次在哈萨克斯坦演出。阿斯塔纳演唱会吸引来自德国、波兰、法国、土耳其、芬兰、立陶宛、爱沙尼亚、捷克、塞尔维亚、希腊、阿塞拜疆、俄罗斯、乌兹别克斯坦等45国超过1.2万游客。詹妮弗·洛佩兹和后街男孩演唱会使阿斯塔纳和阿拉木图餐饮业营业额增长11%。

“未来3年将举办10多场A级演唱会，这一进程已启动。组织公司将缴纳超过10亿坚戈税款。”制作人马利克·哈谢诺夫表示。

10月28日，著名意大利歌剧演唱家安德烈亚·波切利在阿拉木图Almaty Arena举行大型演唱会，这是其2025年世界巡演之一。

9月，Park Live Almaty音乐节上，罗比·威廉姆斯、玛丽莲·曼森、罗伊克索普、艾伦·沃克、莫切巴、The Hu、Shortparis、斯韦·李、埃尔德布鲁克和Bloodywood等全球巨星登台。

Silk Way Star大赛吸引10亿观众

今年，Jibek Joly频道举办亚洲首个汇聚12国艺人的大型声乐项目丝路之星（Silk Way Star）大赛。该项目吸引数百万观众，由哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国媒体集团合作实施。全球数亿观众观看，认识各国音乐遗产。大赛观众达10亿。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

参赛者来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。哈萨克斯坦由知名歌手ALEM（巴特尔汗·马利科夫）代表。他演唱韩语k-pop《Come back home》、合成流行经典《Take on Me》和摇滚风格6ELLUCCI组合《Qara》，凭借宽广音域、舞台自由和情感精准成为热门选手。

总决赛中，蒙古代表、将传统长调与现代流派融合的知名歌手兼作曲家米歇尔·约瑟夫夺冠。下季大赛将在中国举办。印尼、印度、巴基斯坦、越南以及若干阿拉伯国家表达加入兴趣。

成龙将在曼格斯套拍摄电影

曼格斯套州将拍摄传奇演员成龙参与的电影。《神鬼愿》（Armour of God）剧组抵达阿克套考察自然取景。经过长期谈判，凭借独特景观、广阔全景和自然特色，曼吉斯套被选为拍摄地。导演由成龙亲自指定罗伯特·昆德。

Фото: facebook.com

据组织者透露，该决定在北京谈判后作出。该片在曼格斯套拍摄对哈萨克斯坦电影产业意义重大，将巩固国家在国际电影空间地位，吸引投资并推动创意产业和旅游潜力发展。

《神鬼愿》系列首部于1986年上映，融合动作与东方喜剧，使成龙成为全球巨星。

阿克套——突厥世界文化之都

今年，突厥文化与艺术发展国际组织TÜRKSOY宣布阿克套为“突厥世界文化之都”。全年举办相关活动。通过突厥语国家艺人参与的文化活动，加强兄弟联系与友谊，传承突厥文化艺术并向世界推广。

Фото: акимат Мангистауской области

里海之滨开幕式吸引2.5万人参加。迪玛希特别出席。开设基于古哈萨克神话的“水骏马”村，并展出神话学家谢里克博尔·孔德拜纪念博物馆主要展品。举办“突厥世界图腾”国际会议、“克里木四十勇士”突厥史诗游行节、“里海——友谊之海”声乐器乐合奏节以及突厥国家民间合奏和乐器演奏家节。

此外，举办“AQ MAYA FEST”酸驼奶节、“神秘色彩”国际画家与雕塑家研讨会以及第25届TÜRKSOY画家会议，阿拜诞辰180周年框架下首届“突厥诗人”国际诗歌节。

“21世纪音乐现象”：迪玛希全球巡演

2025年对哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮而言意义重大，其艺术和国际声誉达到新高度。他以“Stranger”世界巡演在麦迪逊广场花园（纽约）举行个人演唱会，成为首位在该场地演出的哈萨克斯坦艺人。巡演还覆盖伦敦、巴塞罗那、墨西哥城、里加等大城市。

Фото: DimashNews

迪玛希积极参与国际人文活动——2025年担任联合国国际移民组织（IOM）全球亲善大使。7月22日获吉尔吉斯斯坦人民艺术家称号。越南媒体称其在河内8WONDER Winter 2025音乐节演出为“稀世珍宝”。

个人创作也有新举措：迪玛希重新演绎萨肯·塞福林《山中》，并在社交媒体发起挑战。此外，推出献给歌手创作生涯的图书画册《迪玛希：无限音乐》。

纽约电影学院分校落户阿拉木图近郊

阿拉木图州卡斯克连市举行世界知名美国电影学校纽约电影学院分校正式开幕仪式。这是美国境外第三所NYFA校区，也是哈萨克斯坦首所世界级创意大学。

分校由美国NYFA专业讲师教授一年制和短期课程，涵盖五个方向：电影制作、制片、编剧、动画与视觉效果（3D animation & VFX）、游戏设计。

首届招生来自哈萨克斯坦及邻国（中国、印度、俄罗斯）200名学生。毕业后获美国大学文凭，并可在纽约或洛杉矶继续深造。

阿拉木图艺术博物馆开幕

2025年9月12日，阿拉木图艺术博物馆（ALMA）开幕。这是中亚最大当代艺术博物馆之一。博物馆使命是支持和研究当代艺术进程，揭示其在全球文化中的意义。馆藏包括哈萨克斯坦及其他国家700余件艺术作品。

Фото: акимат Алматы

博物馆总面积超过1万平方米，由英国Chapman Taylor建筑事务所设计。一层设有宽敞展厅，包括“伟大草原”和“萨雷阿尔卡”厅。中央空间为Art Street中庭，仿沙伦峡谷自然形态。还设有专业藏品保管处、修复中心和“工作室”创意空间。

馆藏70%以上为20世纪哈萨克斯坦著名画家作品，包括扎纳泰·沙尔杰诺夫、托克博拉特·托格兹巴耶夫、马基姆·基萨梅迪诺夫和沙伊马尔丹·萨里耶夫。此外，还有哈萨克斯坦当代艺术关键人物鲁斯捷姆·哈尔芬、绍莱·苏莱梅诺娃和赛义德·阿塔别科夫作品。未来博物馆将继续充实藏品。

票房破十亿电影增多

今年国家支持通过电影中心启动15个电影项目。其中8部故事片（《白马驹》《猎鹰人》《日子》《我的肯热在哪里？》《38》《不安之夜》《我想你》《老师》）、2部纪录片（《维纳斯。从孩子得福，从芦苇得救》《勇敢》）和3部动画片（《向人类致敬》《丝绸》《A队》）。

Фото: Kinopark

哈萨克斯坦电影产业快速发展，年度票房屡创新高。国产电影相互竞争，超越外国影片。

据Kinomania.kz数据，哈萨克斯坦电影史上17部商业片票房超过10亿坚戈。2025年，女演员达莉加·巴德科娃主演剧情片《热巢》票房17.546亿坚戈，警察生活片《巡逻。最后命令》17.270亿坚戈，喜剧《摩尔达》15.583亿坚戈，喜剧《如果你能就抢走》14.023亿坚戈。

阿拜诞辰180周年庆祝10天

今年伟大思想家、诗人阿拜诞辰180周年在塞梅地区首次庆祝10天。活动注重文化精神、认知和智力内容。举办国际、共和国和地区级100多项大型活动。推出“ABAI AKADEMIASY”百科门户，阿拜遗产进入数字空间。突厥斯坦州文化日框架下举办农产品展销、手工艺品展览和艺人演唱会。

组织活动动员数百文化工作者、厨师、技术专家、500多名志愿者以及区内老战士和传统专家。8月1-10日举办70多项大型文化活动、25场音乐会、10场戏剧表演、8场展览和节庆、5场体育比赛、5个共和国和国际创意项目。

Фото: Абай облыстық әкімдігі

8月10日，阿拜区180周年纪念活动吸引超过5万人参加。其中包括15国外国代表团、学术和创意知识界、艺人、青年、游客和媒体代表。阿拜区搭建200多顶毡房。“阿拜-沙卡里姆”陵墓区域兴建“日德拜”民族村。在日德拜和博里利安装天线杆设备，接入互联网。阿拜庆典前，阿拜区实现100%互联网覆盖。

今年还纪念“阿拉什”运动活动家米尔扎克普·杜拉托夫诞辰140周年、著名指挥官兼作家鲍尔詹·莫梅什乌雷诞辰115周年、诗人朱班·莫尔达加利耶夫诞辰105周年、作家库安德克·尚格特巴耶夫诞辰100周年、卡德尔·米尔扎·阿里和朱梅肯·纳日梅杰诺夫诞辰90周年、叶斯肯迪尔·哈桑加利耶夫和法丽扎·翁加尔瑟诺娃诞辰85周年。努尔吉萨·蒂连季耶夫诞辰100周年在联合国教科文组织层面庆祝。

曼格斯套州纪念贝克特·阿塔·米尔扎古洛夫诞辰275周年，阿克托别州纪念苏联英雄阿莉娅·莫尔达古洛娃诞辰100周年，额尔齐斯-巴扬地区纪念扎亚乌·穆萨诞辰190周年、迈拉诞辰135周年、伊萨·拜扎科夫诞辰125周年。叶列伊门套人民为三位历史人物举办纪念活动——坎日加利·博根拜诞辰345周年、萨克库拉克比诞辰225周年、萨杜阿卡斯·吉尔马尼诞辰135周年。

国际文化关系

2025年哈萨克斯坦积极开展文化外交，参与多国国际旅游和文化节。例如，在中国北京开设哈萨克斯坦文化中心。该中心成为展示国家遗产的最大平台，聚焦艺术、语言和文化交流，已接待超过2000人。中心开展展览、教育和启蒙活动，完全符合总统加强哈萨克斯坦文化外交的指示。

Фото: Абай облысының әкімдігі

阿拜诞辰180周年之际，在罗马市竖立伟大诗人纪念碑。该事件吸引意大利民众关注，加强哈萨克斯坦与欧洲文化联系。在吉尔吉斯斯坦奥什市开设阿拜街、纪念碑和博物馆，彰显两国牢固联系和哈萨克思想家在共同文化历史中的地位。

亚美尼亚哈萨克斯坦文化日框架下，在埃里温市隆重开幕阿拜·库南巴耶夫公园。该活动源于总统对埃里温正式访问期间两国元首达成的协议。

8月，两国总统参加穆赫塔尔·阿乌埃佐夫和钦吉斯·艾特马托夫纪念碑开幕仪式。该纪念碑成为哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦精神和文学团结象征。

今年还在亚美尼亚和俄罗斯举办哈萨克斯坦文化日，在哈萨克斯坦举办越南人民文化日。此类活动加强国际文化沟通，提升各国对哈萨克斯坦创意项目的兴趣。

【编译：木合塔尔·木拉提】