点亮40余棵新年枞树：阿斯塔纳新年前夕化作节日灯海

新年枞树分布于中央公园、恋人公园、植物园、世博园区、“哈萨克斯坦”广场、叶尼塞河畔、阿克布拉克河沿岸，以及“可汗之帐”、“Keruen City”、“亚洲公园”、“萨里阿尔卡”、“Green Mall”等购物中心周边。

公共空间开设冰场、滑梯、小型建筑、摄影区及各类娱乐场地。

高达25米的巨型新年枞树矗立于“阿斯塔纳竞技场”停车场、“哈萨克斯坦”纪念碑广场、阿克布拉克河畔及植物园。

中央公园、恋人公园、艾特克·比街林荫道、“布加勒斯特”公园及乌尔克尔居民区也点亮新年枞树。公共场所装饰节日灯光装置、冰场、滑梯、摄影区及主题小型建筑。

中央公园点灯仪式吸引众多观众，其中包括来自乌拉尔的大学生达娜。她表示，这一活动带来特别节日心情。

“我计划在这里迎接新年。感觉自己已成为阿斯塔纳的一部分。与朋友们滑冰，不知不觉时间飞逝。”

带着孩子散步的市民阿萨纳利专程前来。

“父亲发消息说今天这里点灯。我们从阿拉木图搬来已15年，阿斯塔纳的冬天不再陌生。现在新年不为自己，而是为让孩子们留下美好回忆。”

当天，“Green Mall”、“萨里阿尔卡”、“Keruen City”、“亚洲公园”、“汗·沙特尔”等购物娱乐中心周边及其他热门城市地点也点亮新年枞树。

萨赖什克区“哈萨克斯坦”广场点灯仪式宛如童话世界。专业花样滑冰表演、儿童动画节目与游戏精彩上演。

“光明之路”火车站周边及职业工人林荫道点亮20米高新年枞树。

阿拉木图区新年枞树分布于阿克布拉克河畔、“热鲁伊克”公园中心、卡日穆坎·蒙艾特帕索夫街“竞技场”篮球场及铁路工人居民区。

拜科努尔区5棵新年枞树位于“青年宫”区域、阿塔图尔克公园、翁迪里斯、基尔皮什蒂居民区及科扬德别墅区。

萨里阿尔卡区6棵3-18米高新年枞树点亮于市中心广场、博根拜·巴特尔大道花坛、“科克塔尔”公园、叶尼塞河畔、“纳兹”国家舞蹈剧院旁及周年街。

叶尼塞区新年枞树位于世博园区、植物园、“热提苏”公园、哈萨克电台街及“巴格斯坦”住宅综合体。世博园区设22米圣诞树、冰场与滑梯；植物园25米巨树远眺可见。

节日元素安装工作自12月初启动，将于12月中旬全面完成。

【编译：木合塔尔·木拉提】