盘点国内五大最长运河：江阿达里雅运河位居首位

1. 江阿达里雅运河 总长：555.4公里

江阿达里雅运河位于锡尔河左岸，是一条人工开凿的水道，主要用于向克孜勒奥尔达州的农场供水，灌溉饲料作物、蔬菜水果以及天然牧场。该运河全长555.4公里，其中535.6公里为天然河道。

2. 额尔齐斯-卡拉干达运河 总长：459公里

额尔齐斯-卡拉干达运河为哈萨克斯坦中部的工业和农业区域提供水源，运河全长459公里。其中272公里位于巴甫洛达尔州，186公里位于卡拉干达州。运河从额尔齐斯河的支流——阿克苏河引水，设施包括22个泵站、14座水库和34条支渠。每个泵站平均每秒可抽水18立方米，相当于每日抽水150万立方米。

3. 阿雷斯-突厥斯坦运河 总长：196公里

阿雷斯-突厥斯坦运河位于突厥斯坦州，主要用于灌溉，运河总长196公里。该运河由两条主干渠组成：一条是阿雷斯运河，长51公里，从阿雷斯河上的卡拉阿斯番水库引水至博根水库；另一条是突厥斯坦运河，从博根水库开始，延伸约145公里。

4. 大阿拉木图运河 总长：168公里

大阿拉木图运河位于伊犁河流域，水源主要用于农田灌溉、工业用水以及休闲观光。运河全长168公里，途经阿拉木图州的耶恩别克什哈萨克、塔勒哈尔、卡拉赛三县以及阿拉木图市。这条运河的建设倡议者是丁穆罕默德·库纳耶夫，他为该项目争取了2.7亿苏联卢布的巨额资金。

5. 克孜勒库姆运河 总长：116.3公里

克孜勒库姆运河位于突厥斯坦州，长116.3公里。该运河从锡尔河上的沙尔达拉水库引水，向北延伸，灌溉面积超过74.3万公顷的土地。在沙尔达拉水库面临溢水风险时，运河还用于泄洪。

【编译：阿遥】