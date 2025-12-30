总统新闻秘书盘点国家元首2025年内政外交成果

今年，国家元首在内政外交领域的各项活动极为繁忙，且成果丰硕。

2025年是充满政治与经济社会变革的一年。最重要的是，人民的生活水平发生了积极变化。新工业项目纷纷投产，粮仓储粮充盈；住宅、学校和医院相继落成，交通道路焕然一新。

国家元首今年先后对国内9个地区进行了工作访问，实地考察了50多个工业、科研和社会文化设施。

此外，国家元首还听取了16个州及直辖市行政长官的年度述职报告。

经济实现稳健增长

预计2025年经济增速将超过6%，创下近十年来的最高纪录。

哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）历史上首次突破3000亿美元大关，人均GDP达到1.5万美元。

全国范围内共有185个项目竣工投产，总价值达14781亿坚戈，创造了超过2.28万个长期就业岗位。

待所有项目达产后，将为经济发展提供强劲动力，总产值预计将接近2.3万亿坚戈。

2025年内，总统亲自出席了多斯特克—莫因特铁路复线、库斯塔奈州KIA汽车制造厂等项目的启动仪式。

国家元首还视察了奇姆肯特和克孜勒奥尔达机场的新航站楼，并观摩了阿斯塔纳Stadler Kazakhstan工厂下线的首批乘客列车。

黑色及有色冶金、化工、造纸、轻工业、食品工业及建筑材料等领域的一系列项目也已投入运营。

Фото: 总统府

提升交通物流潜力

国家元首高度重视提升哈萨克斯坦的交通物流潜力，致力于将我国打造成为欧亚大陆的重要交通枢纽。

2025年，全长1.3万公里的道路建设和维修工程启动，其中新铺设道路长度达1900公里。

“中部—西部”高速公路，以及卡拉干达—杰兹卡兹甘、阿克托别—乌勒海森、阿特劳—多索尔等路段具有重要战略意义。

根据国家元首的指示，斋桑、卡顿卡拉盖和肯德尔勒三个新机场已动工建设，阿尔卡勒克机场复航工作也已全面展开。

总统支持组建首家国家航空货运公司，旨在充分挖掘交通潜力，进军全球货运市场。

2025年，多家新航空公司进入哈萨克斯坦市场。此外，全国新增35条以上航线，其中包括首次开通至上海、广州和慕尼黑的直飞航班。

克孜勒扎尔—莫因特铁路复线、阿拉木图环城铁路、达尔巴扎—马克塔拉尔铁路及巴克特—阿亚古兹铁路线的建设正稳步推进。

全国范围内共有124个火车站正在进行大修及现代化改造。

Фото: 总统府

强化农业综合体竞争力

农业发展是国家政策的战略重点之一。正如总统所言：“农业发展不仅关乎产业本身，更关乎农村乃至整个国家的发展。”

在11月举行的第二届农业劳动者论坛上，国家元首明确提出多项核心任务，包括发展畜牧业、优化土地利用、提高水资源利用率、推进灌溉系统现代化、完善农业金融体系、加快数字化转型以及发展农产品深加工。

今年以来，农业固定资产投资增长20%，达到7900亿坚戈。过去三年，农业劳动生产率提高了37.3%。

今年，哈萨克斯坦农业贴息贷款规模首次突破1万亿坚戈。

目前，国产农机已满足国内90%的市场需求。全国10家工厂生产19种世界知名品牌的农业机械。

农产品出口至70个国家，出口总额超过50亿美元。

今年我国粮食产量达到2700万吨，各地区均为此作出了重要贡献。

Фото: 总统府

数字化与人工智能跨越式发展

国家元首在今年的国情咨文中提出战略目标：在未来三年内将哈萨克斯坦打造成为全面数字化的国家。

根据总统指示，我国在构建数字化生态系统方面开展了大量工作。

通过《人工智能法》是该领域的一项重大突破，使哈萨克斯坦成为全球首批通过立法规范人工智能领域社会关系的国家之一。

为统筹国家人工智能政策，专门成立了人工智能与数字化发展部。

7月，总统在阿斯塔纳正式启动了Alemcloud国家超级计算机。在11月的测试中，该系统跻身全球超级计算机TOP-500榜单第86位。

“哈萨克电信”公司在阿拉木图部署了第二台超级计算机Al-Farabium，在全球排名中位居第103位。

国家元首认为，培养专业人才是重中之重，并提议建立人工智能领域的专门研究型大学。

AlemAi国际人工智能中心在阿斯塔纳落成；AI-Sana学生项目启动，目前已有超过44万名学生掌握了相关技能。

哈萨克斯坦人工智能领域首个“独角兽”初创企业Higgsfield AI诞生，成为年度标志性事件。

Фото: 总统府

“工人职业年”成果显著

根据总统令确立的“工人职业年”，通过职业教育改革和弘扬劳动模范精神，在社会上引发了广泛反响。

国家元首全年多次在总统府接见来自工业生产和社会服务一线的劳动者，并向他们致以特别敬意。

在共和国日前夕，近500名工业和建筑行业从业者获得国家高级荣誉，其中包括138名来自劳模家族的代表。

此外，130多位教育工作者和科学家、100多位医护人员荣获国家奖章。交通、能源、油气、农业、水利、应急救援、科研、文化及媒体领域的从业人员也受到隆重表彰。

法规与总统令

今年，国家元首共签署95项法律、388项总统令、80项决议、22份会议纪要以及3504份官方文件。

其中最引人注目的是新版《预算法典》《税法典》《水法典》以及《人工智能法》。

总统签署了《突厥斯坦市特殊地位法》，并颁布关于赋予阿拉套市超前发展城市特殊地位的总统令。

这些决策旨在打造新的经济增长极，将突厥斯坦建设成为文化旅游中心，并将阿拉套市打造成为拥有高科技产业的商务中心。

Фото: 总统府

国际关系中的哈萨克斯坦

一年内，国家元首共出国访问23次。

其中包括对俄罗斯和乌兹别克斯坦进行的国事访问；对中国、约旦、土耳其、吉尔吉斯斯坦和日本进行的5次正式访问；以及对俄罗斯、美国、土库曼斯坦、阿联酋等国开展的16次工作访问。

在出访期间，加强经贸、交通物流和投资合作被列为核心议题。

在国际会议及会晤期间，共签署总额超过700亿美元的商业协议。

总统共举行186场会见，会见对象包括各国政府首脑、国际组织负责人、商界人士及专家学者。

Фото: 总统府

哈萨克斯坦已成为活跃的国际对话平台。2025年，外国元首及领导人共30次访问哈萨克斯坦。

其中包括中国、意大利、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、越南、阿联酋、匈牙利、芬兰、伊朗等国的国家元首和政府首脑。

托卡耶夫总统与其他国家总统通话43次。此外，通过4场正式仪式接受了30个国家新任驻哈大使递交国书。

一年内，总统国内外视察和出访的总行程达168,960公里。

累计在飞机上度过252小时。

Фото: 总统府

践行“倾听型国家”理念

2025年，总统办公厅共收到8.25万份民众诉求。目前，eOtinish系统已建立起完善的数字基础设施，连接了5万个组织和32万名工作人员，确保民众诉求得到高质量处理。

诉求处理流程持续优化，引入人工智能元素，并借鉴了美国、韩国、新加坡等国家的数字政府经验。

线上线下同步推进，各地设立了150多个接待中心。今年已为超过36万名公民提供相关协助。

【编译：阿遥】