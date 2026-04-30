地缘局势推动中间走廊需求上升 欧亚运输合作再受关注

（哈萨克国际通讯社讯）29日，以“中间走廊：从战略协调到可融资实施”为主题的圆桌会议在比利时首都举行。会议由“Kazakhstan-EU Gateway”平台与FERRMED联合主办，在欧洲战略研究所举行，来自欧盟机构、国际金融组织、交通物流企业及行业专家代表与会。

会议重点围绕跨里海国际运输走廊（即“中间走廊”）展开讨论。该通道途经哈萨克斯坦，是连接欧洲与亚洲的重要替代贸易路线。与会者就消除运输瓶颈、提升效率、基础设施融资、数字化转型及绿色物流等议题交换意见。

哈萨克斯坦驻比利时大使罗曼·瓦西连科表示，中间走廊是哈方优先发展的关键方向之一，其建设与经济多元化、供应链韧性提升以及深化同欧盟合作密切相关。

他指出，欧盟在该领域发挥着积极作用。在“Team Europe”倡议框架下，已启动约1500万欧元预算的合作项目，由“GIZ”和“Experience France”共同实施，重点推动贸易便利化、海关流程优化、运输规则协调以及多式联运发展。

此外，哈萨克斯坦与阿塞拜疆计划在今年年底前铺设一条约380公里长的里海海底光纤通信线路，这将成为里海首条海底光缆，有助于提升区域数字互联互通水平。

瓦西连科还表示，该走廊不仅服务区域合作，也将助力构建面向欧洲的清洁能源运输通道，包括绿色氨和氢气等能源产品。

欧洲托运人理事会秘书长戈德弗里德·史密特表示，在当前背景下，中亚与中国之间的贸易对欧盟具有重要意义，而中间走廊作为替代通道正发挥越来越重要的作用。

“部分货物通过海运或空运，但中间走廊为需要更快运输的货物提供了理想选择，其速度快于海运，略慢于空运。” - 他说。

他同时强调，当前各国正通过合作不断寻找新解决方案，展现出强烈的合作与创新动力。

此外，史密特指出，围绕霍尔木兹海峡的地缘政治紧张局势，使中间走廊这一替代路线对运输企业更具吸引力。

【编译：达娜】