伊朗拒绝参加第二轮谈判 美国武力拦扣一艘伊朗船

19日早些时候，美国媒体援引白宫官员的话报道，美副总统万斯将率团前往巴基斯坦首都伊斯兰堡，参加美伊新一轮谈判。美总统特朗普在社交媒体上发文称，美国代表团20日晚将抵达伊斯兰堡。他接受《纽约时报》采访时表示，如果美伊达成协议，他“很可能”前往伊斯兰堡。

巴基斯坦官方当天发布通告，要求位于伊斯兰堡“红区”内的政府部门和机构20日实行居家办公，所有官员及秘书处工作人员留在驻地待命。此举被外界解读为应对特朗普可能且突然的到访。

只是，伊朗伊斯兰共和国广播电视台19日援引伊朗消息人士报道，伊朗方面尚无参加下一轮伊美谈判的计划。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，有关在伊斯兰堡举行第二轮伊美谈判的消息不实。美方提出过分要求、不切实际的期望，立场不断变化且自相矛盾，同时继续对伊朗实施被视为违反停火协议的海上封锁、发出威胁性言辞，迄今阻碍谈判取得进展。

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗认为重新开打的可能性高于继续谈判，已为此做好充分准备。面对特朗普当天再度威胁“我希望他们接受，因为如果他们不接受，美国将摧毁伊朗的每一个发电厂和每一座桥梁。好说话的日子结束了”，伊朗方面表示，如果战事重新爆发，伊朗基础设施成为攻击目标，伊朗将彻底放弃此前在曼德海峡以及对沙特阿美公司、沙特延布重工业园区、阿联酋富查伊拉港等地区国家能源企业和设施所保持的某些克制。

尽管美国声称要重返谈判桌，但美军继续对伊朗实施海上封锁，甚至武力拦截。美东时间19日下午，特朗普在社媒发文，称美军当天在阿曼湾武力拦截并控制一艘试图突破美军海上封锁的伊朗货船。美军中央司令部随后发布文字声明和视频，称美军导弹驱逐舰“斯普鲁恩斯”号当天拦截穿过北阿拉伯海、准备前往伊朗阿巴斯港的伊朗货船“Touska”号，用舰炮向其机舱开火，使其失去推进动力。美海军陆战队员随后登上并控制这艘货船。

晚些时候，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表声明说，美国公然违反停火协议，在阿曼海海域向一艘驶往伊朗的集装箱货船“Touska”号开火，并派美海军陆战队员登船。伊朗武装部队随后发射多架无人机，打击美舰。伊朗武装部队将很快对美军这一武装海盗行径作出回应并报复。

另外，伊朗伊斯兰议会议员礼萨伊·库奇19日表示，伊朗正在起草一部关于管理霍尔木兹海峡的综合性法律。根据该法，伊方将禁止与以色列有关的货物和船只通过霍尔木兹海峡。未经伊朗最高国家安全委员会许可，敌对国家船只也不得通过该海峡。曾对伊朗造成损失的国家，在支付赔偿前，其船只也不得通过该海峡。伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹表示，美国必须接受霍尔木兹海峡新秩序。

总部位于英国的海事分析公司温沃德19日发布报告说，过去36小时内，35艘船只在驶出霍尔木兹海峡途中掉头折返。