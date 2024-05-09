第二次世界大战：1941年之前与1945年之后

但事实上，第二次世界大战的爆发，有着更深的历史因素。

战争的前因

1914~1918年的第一次世界大战后，作为战败国的德国失去了部分领土。之后，国家社会主义工人党，即纳粹党在德国崛起，并成功在1933年使其党魁阿道夫·希特勒成为了德国的领导者。

Фото: Holocaust Encyclopedia

1933年12月，法国和苏联政府联合提出了关于在欧洲建立集体安全条约的建议。德国、英国、芬兰、捷克斯洛伐克、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛受邀加入该条约。该条约草案被称为《东方条约》。但这份协议因德国和波兰拒绝加入而未能达成。

1934年，波兰与德国达成了互不侵犯条约。这也被称之为希特勒政权的首个外交成果。1935年3月，德国宣布将停止遵守1919年凡尔赛条约的军事条款。 该国实行全民兵役制，并开始大规模武装军队。

1939年8月23日，苏联和德国在莫斯科签署互不侵犯条约。该文件由两国外交部长维亚切斯拉夫·莫洛托夫和约阿希姆·冯·里宾特洛甫签署。 这就是为什么这份文件在历史上被称为“莫洛托夫-里宾特洛甫条约”。

根据该条约，协议双方承诺不互相发动攻击，并且如果其中一方成为第三方敌对行动的目标，另一方将保持中立。协议参与者放弃直接或间接针对对方的“与其他大国的联盟关系”。

该条约包含以下 7 个简短条款：

第 1 条 - 双方不得互相攻击；

第 2 条- 双方不支持第三国对另一方的攻击；

第 4 条 - 双方不得加入针对另一方的军事联盟；

第 5 条 - 提议和平解决冲突；

第 6 条 - 明确条约的有效期；

第3条和第7条仅为一些技术性问题。

需要注意的是，该条约还包括了一个额外的秘密协议。在这份秘密协议当中，对东欧地区进行了划分，将拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰、波兰境内的东部地区和比萨拉比亚划为“苏联利益区”，而将立陶宛和波兰境内的西部地区划为“德国利益区”。

1939年9月1日，德国开始入侵波兰。 同年9月17日，苏联军队也进入波兰境内。随着1939年9月28日签署《友好边界条约》和同年10月4日《附加议定书》，苏联和德国之间完成了对各自占领的波兰领土的瓜分。

1940年，苏联吞并了波罗的海国家、比萨拉比亚和北布科维纳，以及芬兰的部分领土。

1941年6月22日，德国对苏联发动了突然袭击。

第二次世界大战持续了六年的时间。战争主要是在两个集团之间进行，即以德国、意大利和日本为首的轴心国集团，以及以苏联、美国、英国、法国和中国为首的同盟国集团之间。全球五大洲的国家几乎都直接或间接的参加了这场战争。 战争造成约5500万人死亡，给全球经济造成的损失达4万亿美元。 有超过一万个人类定居点被摧毁和破坏。

二战整体上可以被分为五个战场，分别是：

东欧战场 德国与苏联之间 西欧战场 英国、法国等国与德国之间 地中海战场 意大利、希腊、阿尔巴尼亚、北非国家之间 非洲战场 埃塞俄比亚、索马里、肯尼亚、苏丹等国之间 太平洋和东南亚战场 日本、美国、中国、苏联等国之间

哈萨克斯坦为二战胜利所付出的牺牲与贡献

第二次世界大战期间，哈萨克斯坦总计有近140万人被派往战场，其中超过半数没有生还。来自哈萨克斯坦的士兵参与了所有发生在东欧战场上的战斗。

由于在战场上表现出的英勇举动，有数百名哈萨克斯坦将士获得了苏联英雄等荣誉称号。其中包括库达伊别尔根•苏拉甘诺夫、萨布尔•拉赫莫夫、包尔詹•莫穆舍吾勒、阿丽娅•莫勒达古洛娃、曼乔克•玛美托娃等哈萨克英雄儿女。而塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫、莱奥尼德•别达、伊万•帕维洛夫、谢尔戈•卢甘斯基两次获得了苏联英雄称号，奇姆肯特楚古耶夫空军学院学子科杰杜布三次获得该荣誉。

Фото: Панфиловшылар саябағы

作为原苏联加盟共和国之一，为供应战争需求，哈萨克斯坦组建了火炮团、空军团等众多师旅。在莫斯科保卫战中，潘菲洛夫指挥的第316师立下了不可磨灭的功勋，该师指导员哈布杜林、机枪手托赫塔洛夫和阿曼根迪耶夫表现英勇；包尔詹·莫穆舍吾勒指挥的1073步兵团多次击退了敌人的反扑。

在列宁格勒保卫战和斯大林格勒保卫战中，来自哈萨克斯坦的将士成了战斗先锋，并积极参与了在此后的库尔斯克战役、解放乌克兰、白俄罗斯、东欧的战役以及攻克柏林的战役。

其中，1945 年 4 月 30 日，哈萨克中尉拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫(Rakymzhan Koshkarbayev) 和俄罗斯士兵格里戈里·布拉托夫 (Grigoriy Bulatov) 成为了第一个在德国国会大厦升起胜利旗帜的苏联红军军人。

1941年8月，苏维埃最高会议作出哈萨克斯坦所有生产要为战争服务的决定，哈萨克斯坦成为生产武器所需的铜、铅、铁、铋、钼等多种金属最大供应地。战争期间，哈萨克斯坦锰、钨、镍等矿产的开采远远领先于苏联其他加盟共和国，电力生产也提高了两倍，142座工厂从战区被迁移至哈萨克斯坦境内，

并新建设了460个工厂，在哈萨克斯坦的兵工厂也掌握了当时最先进武器生产技术。战争期间，卡拉干达州的矿区积极为战场提供了燃煤，西哈州和阿克托别州的炼油厂满足了当时苏联39%的液体燃料需求。

1941-1945年，哈萨克斯坦为战场提供了582.9万吨粮食、73.4万吨肉类，群众自发向战场捐送衣服、食物，募捐筹款47亿索姆。

战争的最后阶段

1945年6月17日至8月2日召开的波茨坦会议作出了解除德国武装的决定。同时，会议公告要求德国的盟友日本无条件投降。 然而，日本政府并没有答应这一要求。 至此，第二次世界大战的最终阶段开始了。

Фото: БҰҰ/Йосуке Ямахата

1945年8月6日，美国空军B-29轰炸机向日本广岛市投掷了一枚原子弹，三天后又向长崎投掷了第二枚原子弹。两次轰炸直接导致8万人死亡，之后的辐射等因素，使广岛9~16.6万人、长崎6~8万人在一年内死亡。

在长崎被原子弹轰炸当天，苏联和蒙古武装部队开始了对日本攻击。 苏联军队解放了中国东北、朝鲜、库页岛和千岛群岛。

原子弹的巨大威力，以及在中国东北地区的彻底溃败，迫使日本政府接受了无条件投降的要求。1945年8月14日，日本天皇发表了终止战争的讲话。一天后，日本宣布投降。 1945年9月2日，随着日本代表签署无条件投降文件，第二次世界大战正式结束。

【编译：木合塔尔·木拉提】