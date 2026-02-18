美伊第二轮间接谈判取得进展

本轮美伊间接谈判17日在阿曼驻日内瓦外交代表机构内举行。美方主要谈判代表包括总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳，伊方则由外长阿拉格齐率团出席。阿曼代表居中斡旋。

阿拉格齐17日在谈判结束后表示，本轮谈判较上一轮更具建设性，取得积极进展。双方就一系列“指导性原则”达成总体共识，今后将据此推进下一步工作，进入可能达成协议的文本起草阶段。双方立场仍存在差距，需进一步沟通，但谈判前景较此前“更加清晰”。双方同意先就潜在协议文本开展工作并交换意见，随后再商定第三轮谈判时间。

阿拉格齐当天晚些时候在日内瓦万国宫举行的裁军谈判会议上发言，谈及此轮间接谈判。他表示，“一个新的机遇之窗已经开启”；伊朗期待此次谈判能够促成一项可持续的解决方案，既符合各相关方利益，也有利于整个地区。他强调，美国应立即停止以动武威胁伊朗，伊朗始终全面准备好抵御任何威胁或侵略行为。

美国副总统万斯17日接受福克斯新闻频道采访时表示，此轮美伊谈判在部分议题上进展顺利，双方同意继续接触。同时，美方向伊方划定一些“红线”，美国不希望伊朗拥有核武器，不希望核扩散。美方在处理伊朗核问题上有多种选项，包括外交谈判和军事手段。

美国阿克西奥斯新闻网站援引一名美方官员的话称，美伊此次间接谈判取得进展，但仍有许多细节需要讨论。伊朗将在未来两周内提出详细方案，以弥合双方存在的一些分歧。

斡旋方阿曼外交大臣巴德尔17日在社交媒体上发文说，伊美当天的间接谈判就确定共同目标和相关技术问题取得“良好进展”。当前仍有许多工作要做，各方明确了下次会议前的工作方向。