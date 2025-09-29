第二届哈萨克斯坦—俄罗斯媒体论坛在阿拉木图举行

哈萨克斯坦方面的与会人员包括文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃、总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃、“中央通讯服务”管理局局长阿斯哈尔·乌玛若夫、议会议员尼基塔·沙塔洛夫以及外交部国际信息委员会主席艾别克·斯马佳洛夫。

俄方代表团则包括国家杜马议员玛丽娜·金、数字发展、通信和大众传媒部副部长贝拉·切尔克索娃，以及塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫。两国主要媒体负责人也出席了此次论坛。

Фото: Акорда

叶尔兰·卡林在发言中强调，媒体论坛对于加强两国信息资源建设具有重要意义。他指出，托卡耶夫总统与普京总统多次强调，哈俄合作具有“示范性”，这为两国媒体在数字化和新技术条件下的协作提出了更高要求，重点任务仍是生产高质量的新闻内容，客观报道两国政治动态。

德米特里·佩斯科夫表示，除经贸合作外，两国在文化与媒体领域的合作具有特殊意义。他透露，哈萨克斯坦总统将于11月对俄罗斯进行国事访问，届时将签署一揽子合作文件。他强调，论坛应具有务实性，媒体不仅应交流经验，还应为政府提出切实建议，推动双边合作。

文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃指出，哈萨克斯坦一贯奉行睦邻友好政策，这在信息开放和合作程度上得以体现。她提到，哈萨克斯坦的“MIR”和“MIR24”频道每年制作超过10个系列节目、15–20部纪录片和约1600条新闻报道，覆盖范围已延伸至俄罗斯20%的地区。

论坛还重点讨论了人工智能在媒体中的应用，以及如何加强合作应对虚假信息的挑战。

总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃强调，哈俄媒体论坛正逐渐成为良好传统，核心议题之一是应对虚假信息和破坏性趋势。她指出，提高公众在金融、信息等领域的素养并吸纳专家参与，是抵御虚假信息的重要手段。

塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫则强调，塔斯社始终坚持高标准的真实性与新闻质量，并积极反对虚假信息传播。他还表示，塔斯社去年发布了约6000篇有关哈萨克斯坦的报道，今年前9个月已接近5000篇，且在俄国内外被广泛引用。

本次论坛由哈萨克斯坦总统电视广播综合体主办，是去年11月在莫斯科举行的首届哈俄媒体论坛（由塔斯社发起）的延续与深化。

【编译：达娜】