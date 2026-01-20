第五届国家库鲁尔泰大会会议开幕 托卡耶夫总统出席

来自政界和社会各界的代表参加了本次会议讨论，其中包括知名国家和社会活动人士、各政党代表、非政府组织、商界和专家学者，以及各州公共委员会成员。

此前一天，在阿斯塔纳举行的议会改革工作组会议上，托卡耶夫总统指出，有必要对国家制度基础进行深度更新，并系统性地重塑立法权力架构。总统表示，他将在国家库鲁尔泰会议上就这一关系国家前途命运的重要议题阐明明确立场。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦正在形成全新的政治形态。为推进议会改革，需重新审议宪法中的若干章节。结合此前已对宪法作出的修订，工作组提出的修正案草案，事实上为探讨“哈萨克斯坦新宪法”提供了现实基础。

Фото: Акорда

据悉，1月19日，国家库鲁尔泰成员已分别在“提示公民社会”“文化、艺术与精神价值”“社会经济发展”以及“教育与科学”等专题分组中展开讨论，围绕相关领域长期积累、亟需系统解决的问题交换意见。同时，会议还对国家库鲁尔泰以往工作会议中提出的各项建议进行了进一步梳理和完善。

值得一提的是，第四届国家库鲁尔泰大会会议于2025年3月14日在布拉拜举行。

【编译：达娜】