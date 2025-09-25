阿斯塔纳举办第四届“KitapTime — 2025”全国图书节

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国家库鲁尔泰大会上多次强调阅读和出版业对国家未来的重要性，指出只有热爱阅读的民族才能成为文明与智慧的民族。本次活动旨在响应这一号召，促进青年人的精神与智力发展，弘扬民族文化价值。

Фото: ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги

图书节吸引了众多参与者，包括科学与创意界知识分子、外国使馆代表、出版商、艺术家、工艺大师、插图画师、媒体代表、图书馆员、读者以及阿斯塔纳市民。

活动期间举办了大型图书展销会，汇集了国内外出版社和书店。此外，还设有手工艺品展销会和专题展览。活动内容丰富多彩，包括“阿拜村”民族文化展区及阿拜遗产展览、“赠书乡村”公益活动、使馆参与的“民族特色”图书插图展、“BOOKCROSSING”图书交换、“BIBLIORING”文学游戏、自行车游行、画展、手工工作坊、“PICNIC TIME”摄影区等文化活动。

值得一提的是，“KitapTime — 2025”图书节在全国各地图书馆同步举行，形式多样、内容充实。本届节庆期间共举办1089场活动，吸引了近3万名读者参与。

【编译：木合塔尔·木拉提】