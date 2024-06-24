第五届世界游牧民族运动会奖牌设计正式揭晓

第五届世界游牧民族运动会组委会主任纳伊勒·努尔沃夫表示，奖牌由青铜合金制成。奖牌设计具有哈萨克民族特色，正面中间刻有世界游牧民族运动会标志。

据悉，第五届世界游牧民族运动会将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行。截至目前，来自世界89个国家的约2500名运动员确定参加。

值得一提的是，世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

第五届世界游牧民族运动会主场地将是位于阿斯塔纳的Nomads' Universe民俗文化村，该村占地十公顷，是一个专为高水平比赛而设计的可容纳一万名观众的竞技场。

【编译：小穆】