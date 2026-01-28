固定资产投资目标31.5万亿坚戈 哈萨克斯坦提出投资倍增计划

会议审议了政府、总检察院、国家公司及相关机构在构建统一投资项目服务新生态体系方面的工作进展。

别克帖诺夫指出，总统已向所有国家机关和相关机构明确提出任务，即扩大高质量投资流入，推动高附加值突破性项目落地。为此，哈萨克斯坦已对《2030年前投资政策构想》进行更新，需要通过协同努力持续改善投资环境，保障投资者合法权益，并对国家重点项目在实施各阶段给予全流程支持。

为实现上述目标，国家对吸引投资和项目储备的工作方式进行了调整，逐步转向更加主动的投资引导模式，加强对目标投资者的精准对接，并以“投资订单”的形式，提前形成协调一致的项目方案包。

哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林表示，2024年全国固定资产投资规模达22.7万亿坚戈。2025年，固定资产投资目标定为31.5万亿坚戈，吸引外国直接投资目标为255亿美元。计划实施475个投资项目，总投资额约16万亿坚戈，并创造1100多个长期就业岗位。

目前，国家数字投资平台中共有1,047个全国性项目处于实施阶段，总投资额达74.5万亿坚戈。2024年全年已启动273个项目，投资额为2.49万亿坚戈。会议指出，根据投资政策构想，哈萨克斯坦整体投资规模需在中长期内提升至当前水平的三倍。

在加强对外投资引入方面，外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫介绍了针对重点投资者的对接成果，包括：CHN Corporation在卡拉干达州建设价值40亿美元的煤化工综合体项目，Roca Group在克孜勒奥尔达州投资7000万美元建设卫浴及家具生产基地，Fufeng Group在江布尔州投资8亿美元建设玉米深加工项目，UBM Group在库斯塔奈州和阿拉木图州投资5800万美元建设饲料加工厂，以及山东禹王公司投资2.5亿美元实施大豆深加工项目。

此外，哈方还联合国际咨询机构，围绕重点领域编制投资项目方案，并持续加强“KAZAKH INVEST”国家投资公司在德国、美国、中国、卡塔尔、俄罗斯、土耳其和马来西亚等国家的海外代表处布局。

【编译：达娜】