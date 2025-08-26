中文
    08:28, 26 八月份 2025 | GMT +5

    稳定民生商品价格：哈萨克斯坦推出新举措

    哈萨克国际通讯社讯）8月25日，哈萨克斯坦政府召开会议，研究加强对新产品合同和稳定基金的监管。

    会议由政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林主持。与会者审议了为补充2025—2026年稳定基金而签订新产品合同的进展情况，以及过去一周的价格动态。

    数据显示，重要民生商品平均价格指数已连续第二周保持在0%的水平。上周，部分食品价格有所下降：大米下跌0.2%，卷心菜下降2.2%，胡萝卜下降4.1%，土豆下降5.7%，洋葱下降9%。

    牛肉市场的变化受到重点关注。上周牛肉价格上涨0.8%，使年初以来的累计涨幅达到20.2%。这一涨幅低于全球肉类价格的上涨幅度，也低于周边国家的水平。

    —我国牛肉具有较强竞争力，平均每公斤3105坚戈，低于欧亚经济联盟成员国和乌兹别克斯坦的价格。值得注意的是，周边国家对牛肉的需求持续旺盛。-贸易和一体化部第一副部长阿伊詹·比詹诺娃表示。

    为防止下一季土豆价格出现上涨，贸易和一体化部正会同农业部、地方政府及马铃薯种植者联盟，起草一份关于稳定供应和价格的备忘录。

    据农业部副部长叶尔博勒·塔斯朱列科夫介绍，截至8月22日，已收获卷心菜31.79万吨、土豆51.29万吨、洋葱22.68万吨、胡萝卜9.88万吨。

    与此同时，并非所有地区都已完成秋季蔬菜的合同签订，这对于确保秋冬和春季期间稳定基金的价格调控至关重要。朱曼哈林要求贸易和一体化部制定检查稳定基金的程序，以便持续监控产品数量和质量。

    会议还提出将稳定基金管理流程数字化的倡议，建议通过安装视频监控系统和仓库扫描设备，记录社会重要食品的进出库情况。

    此举有望确保产品流通的透明度，并实现实时在线监控。

    【编译：阿遥】

