第三届欧亚山地度假联盟节在阿拉木图开幕 推动区域旅游合作发展

身着统一服装的各度假区代表队在进行曲中列队进入“阿克塔斯”新会议中心广场，象征欧亚地区山地旅游合作不断深化。本届活动汇聚了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等多个国家的代表，共同探讨山地旅游发展与合作前景。

阿拉木图市副市长沃勒扎斯·斯马古洛夫在开幕式上表示，感谢组织此次活动的各方机构。他指出，青年是未来的保障，是推动合作与友谊的重要桥梁。阿拉木图山地集群是国家的重要财富和骄傲，各国山地旅游近年来发展迅速，通过共同努力，各方将能够取得更大成果。

他还指出，在Oi-Qaragai山地度假区举办此次活动，是本国企业推动实施的重要项目，也是发展山地旅游集群的示范性平台。阿拉木图地处山地附近，这种区位优势在全球范围内较为少见。本届联盟节同时在Oi-Qaragai和Shymbulak两大度假区举办，为进一步推动该领域发展创造了有利条件。

Shymbulak山地度假区总经理雷纳特·阿布迪拉赫马诺夫表示，山地将各国专业人士和旅游从业者凝聚在一起。发展山地旅游不仅有助于创造就业岗位和吸引投资，也有助于在欧亚地区形成统一的旅游文化。他指出，联盟成员将通过经验交流与技术合作，共同推动欧亚山地度假区在全球旅游版图中占据重要位置。

与会嘉宾在发言中强调了阿拉木图山地集群发展的战略意义，指出需进一步完善基础设施，提高服务质量至国际标准，加强地区间合作，同时推动山地旅游实现全年发展，并注重生态可持续性和投资项目实施。

欧亚山地度假联盟秘书长安德烈·库库什金表示，本次节庆和论坛为各方交流经验、探讨合作提供了重要平台，有助于提升地区旅游竞争力和国际影响力。今年共有来自5个国家的6个山地度假区参加活动。活动为期一周，期间将举办山地旅游发展论坛和体育赛事等多项内容。

论坛将重点讨论哈萨克斯坦山地旅游发展和阿拉木图山地集群建设问题。专家们将就集群建设模式、产业发展和管理经验进行深入交流。库库什金指出，该项目不仅有助于吸引游客，也将为当地居民创造就业机会，并促进中小企业发展。

他还表示，欧洲许多国家通过有效利用自然资源，成功推动旅游业发展，使其成为重要经济支柱。相比之下，哈萨克斯坦拥有巨大发展潜力，应充分利用自身优势。

此外，从次日起还将举行体育赛事，包括独联体国家山地滑雪教练公开锦标赛。比赛将在Shymbulak和Oi-Qaragai两个度假区举行。

阿拉木图山地集群项目旨在进一步完善旅游基础设施，提升服务水平，开发新的旅游线路，增强游客体验。凭借距市中心仅20至30分钟车程的独特区位优势，阿拉木图山地度假区有望成为欧亚地区具有重要影响力的旅游目的地。

【编译：木合塔尔·木拉提】