总统：圣地是相互尊重与哈萨克斯坦文化多样性的象征
（哈萨克国际通讯社讯）9月17日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在世界与传统宗教领袖第八次大会全体会议上表示，圣地不仅是历史遗迹，更是相互尊重与哈萨克斯坦文化多样性的象征。
托卡耶夫总统指出：
“在广袤的哈萨克大地上，几乎所有主要宗教与教派都得以传播并和谐共存。我们致力于传承这一优良传统，并在现代哈萨克斯坦进一步发扬光大。哈萨克斯坦在促进民族与宗教和谐方面积累了丰富经验。我们的民族与宗教宽容模式基于‘多元中的团结’原则，这一理念在全球范围内都堪称独特，并在哈萨克斯坦人民大会的实践中得到充分体现。历史赋予我们的宽容、团结与开阔胸襟，清晰体现在我们和平、平衡的外交政策中，这种政策以信任、对话与合作为基础。我坚信，这些普世价值观与原则对所有民族和国家都至关重要。”
总统特别提到，9月16日，大会框架内举办了联合国文明联盟关于保护宗教场所的特别会议。他向联合国文明联盟高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯为推动全球人道主义议程所作的贡献表示感谢。
他强调：
“通过保护圣地与宗教象征，我们实际上是在守护人类文明的根基。哈萨克斯坦拥有近4000个隶属18个教派的宗教团体。我们致力于保护和支持包括列入联合国教科文组织世界遗产名录的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓在内的圣地，以及古今的清真寺、东正教与天主教教堂、阿拉木图的佛教中心以及‘贝特·拉赫尔·哈巴德·卢巴维奇’犹太会堂等宗教场所。国家对所有对宗教团体具有特殊意义的圣地都给予特别关怀，例如曼格斯套地区的贝克特·阿塔清真寺、伊犁河畔的塔姆加利佛教岩画、阿拉木图的列维-伊萨克·施尼尔森墓地，以及北哈萨克斯坦深受天主教徒尊崇的马里亚姆科尔。这些圣地凝聚了不同信仰的人们，维系了代际传承与精神纽带。因此，它们不仅是建筑或历史遗迹，更是和平、相互尊重与我国文化多样性的象征。”
根据此前报道，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳举行。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在会上提出了全球气候变化问题，呼吁宗教领袖在应对这一挑战中发挥积极作用。
【编译：木合塔尔·木拉提】