总统：圣地是相互尊重与哈萨克斯坦文化多样性的象征

“在广袤的哈萨克大地上，几乎所有主要宗教与教派都得以传播并和谐共存。我们致力于传承这一优良传统，并在现代哈萨克斯坦进一步发扬光大。哈萨克斯坦在促进民族与宗教和谐方面积累了丰富经验。我们的民族与宗教宽容模式基于‘多元中的团结’原则，这一理念在全球范围内都堪称独特，并在哈萨克斯坦人民大会的实践中得到充分体现。历史赋予我们的宽容、团结与开阔胸襟，清晰体现在我们和平、平衡的外交政策中，这种政策以信任、对话与合作为基础。我坚信，这些普世价值观与原则对所有民族和国家都至关重要。”