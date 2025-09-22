曼格斯套地下清真寺拟纳入联合国教科文组织世界遗产名录

根据总统在国家会议上提出的任务，曼格斯套州正推进将五座地下清真寺——贝凯特-阿塔、卡拉曼-阿塔、恰克帕克-阿塔、肖潘-阿塔和苏丹-乌皮清真寺纳入国际名录的工作。

这些遗迹已于2021年列入联合国教科文组织初步名录。文化与信息部牵头完成了相关科研项目文件，并提交至巴黎总部。同时，保护区域已划定，信息标识牌已安装，照片和视频资料也已准备就绪。

评估团包括布萨乌卢达大学教授、ICOMOS专家基维尔吉姆·乔拉克巴斯，联合国教科文组织及伊斯兰教科文组织国家委员会成员德米特里·沃亚金，“哈萨克修复”国有企业总经理奥尔扎斯·沙里亚兹达诺夫及该机构建筑师莱扎特·贝森巴耶娃等国际专家。

州长努尔达乌列特·科伊勒拜强调了曼格斯套历史文化遗产的重要性。他表示：

“曼格斯套是历史深厚的地区，拥有古老墓地、被视为建筑艺术瑰宝的陵墓和纪念碑，以及地下清真寺。在‘文化遗产’计划框架下，我们为保护这些遗迹开展了综合工作，成功使五座地下清真寺进入教科文组织初步名录。目前，保护区已划定，科研工作也在持续推进。这些遗迹若能列入世界遗产名录，不仅有助于保存民族历史价值，还将为国家文化与经济发展注入新动力。”

会议最后，州长表示评估团的工作对地区意义重大，所有后续工作将严格遵循国际标准推进。

【编译：木合塔尔·木拉提】