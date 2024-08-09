第六届中亚峰会：团结一心 塑造中亚的全新形象

会议由磋商会议机制轮值主席哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。

托卡耶夫总统在会上发言时指出，中亚领导人峰会机制建立以来，实现的诸多成果，将中亚地区的合作提升到了一个全新的高度，形成了系统、全面和互信的良好团结协作氛围。

- 在各国积极努力下，许多经年积累的问题开始得到解决。一系列综合性的措施获得了通过，以改善区域稳定和安全问题。有关边境争议、水资源利用、移民等问题都在得到有计划的梳理，阻碍相互贸易顺利实施的很多障碍都被消除了。各国之间的边境口岸恢复了活力，汽车过境机会扩大，新的运输线路不断开通。中亚各国间相互贸易和投资规模正在逐年增长。- 国家元首说。

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哈萨克斯坦总统表示，诸如文化日、艺术展、美食节、青年论坛和其他人文交流活动的定期举行，已经使得各国之间的人文交流形式与内涵都得到了极大的丰富。

- 我可以自信地说，多年来，中亚领导人磋商会议已成为展示本地区国际主体性、团结性和应对当前挑战意愿的有效平台。中亚历来是独特文明交汇的地区，对世界整体进步具有巨大作用。今天，凭借我们共同的历史和各国人民的世界观的相似性，我们正在塑造中亚的新形象：一个面向未来、充满机遇的地方。我相信，这次峰会将成为这条道路上的一个重要里程碑。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，中亚各国元首正在尽最大努力发展地区合作，包括采取磋商会议的形式，组织了许多联合活动，旨在加强安全和经济伙伴关系、加强妇女在社会中的作用以及从专家角度扩大合作。

- 今天的会议将批准至2027年区域合作发展路线图，这将是完善互动机制的一件大事。该文件将改善各国政府的协调工作，并加强对该领域拟议举措进展的控制。此外，还将签署另一份旨在发展区域合作的重要文件《中亚—2040》。这些措施和其他措施表明，我们都致力于全面的区域合作，以造福各国人民。- 哈萨克斯坦总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫认为，在当前复杂的地缘政治经济形势下，保持地区合作的高发展率非常重要。在这方面，国家元首重点提及了一些有助于中亚繁荣的紧迫任务。

- 国际关系体系的根基正在发生变化，这是一种危险的现象。在此形势下，不应忘记维护地区和平稳定是最重要的任务。显然，当前的挑战只能通过政治对话和加强我们各国之间的互信措施来克服。近年来，我们几个国家之间的高层互访非常成功，成果丰硕。这意味着我们五个国家之间有着以友好、睦邻、联盟为基础的高水平区域合作。但在加强区域合作框架的同时，系统地增强与外部伙伴的全方位沟通也很重要。世界主要国家对“中亚+”模式对话平台的兴趣在不断增加，这本身就是一个证明。- 国家元首说。

托卡耶夫总统在发言中还呼吁各国元首尽最大努力维护中亚安全、和谐和繁荣的共同空间。

总统提到的另一项重要任务是打造全面合作的坚实经济基础。近年来，各国在这个方向上取得了显着的成果：区域内贸易额不断增加，达到了110亿美元。

哈萨克斯坦总统认为，将贸易额提升到150亿美元非常重要。

- 大型基础设施和交通合作项目将为各国经济发展注入新动力，并且这种互利合作的良好案例早已在本地区存在。例如，吉尔吉斯斯坦坎巴尔阿塔1号水电站、塔吉克斯坦罗贡水电站、哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-塔吉克斯坦天然气项目、新运输走廊建设等重要项目等都可以作为例子。此外，发展边境地区的商贸物流网络和工业中心也很重要。有必要在农业、物流、纺织化工、建筑业等前景广阔的领域签署新协议，加强全面伙伴关系。- 托卡耶夫说。

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哈萨克斯坦总统指出，进一步发挥该地区的运输和过境潜力，以及对中亚运输系统的发展采取综合战略非常重要。

- 发展跨里海国际运输线（中间走廊）、“南北”走廊、“一路一带”等倡议尤为重要。中亚各国都在一定程度上参与了这些项目。在共同努力下，“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”铁路线潜力不断增强，目前它被认为是通往波斯湾国家的最短路线。同时我们认为，修建穿越阿富汗的铁路进入南亚市场前景广阔。哈萨克斯坦正在运输和过境领域开展广泛工作。到2030年，我国计划修缮1.1万公里铁路，新建铁路5000公里。- 他说。

中亚地区议程上的另一个重要问题，是合理利用水和能源。哈萨克斯坦总统认为，新的水政策应建立在平等、公平的用水程序和充分履行相互义务的规则基础上。

- 建立中亚国家水利-能源联合体、共同建设水电设施的倡议将成为水资源管理多边合作的基础。实现对水资源分配和核算的数字化、引进空间监测技术、系统化的科学工作是重要任务。- 托卡耶夫说。

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托卡耶夫表示，哈方始终欢迎扩大中亚各国在教育、科学、文化、人力资本开发等领域的合作。他指出，中亚地区目前正在形成统一的高等教育空间。

- 当下约有 9 000 名来自该中亚其他国家的留学生在哈萨克斯坦学习。我们赞赏中亚青年在我国接受高等教育的愿望。我国目前已经与美国、欧洲、中国、俄罗斯、韩国等数十所著名大学建立了战略合作伙伴关系。来自这些国家的高等教育机构在哈萨克斯坦许多地区开设分校，并开始积极招收学生。此外，哈萨克斯坦的研究型大学数量不断增加，科技园和工程中心也在不断建立。我们邀请中亚和高加索国家的年轻人利用这个机会，获得国际层面所需要的双文凭教育。- 国家元首说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在讲话中还指出了加强传媒信息领域合作的必要性，并提议责成各国政府开始制作联合媒体产品。

- 要特别重视共同历史故事的影视化，弘扬中亚各国人民的友谊和团结。我们讨论了开设地区电视频道和信息互联网门户的问题。同时，制定并签署中亚国家电视广播领域的合作协议也非常重要。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统强调，哈国关于全面加强区域伙伴关系、增强中亚在世界舞台上的作用的战略取向不会改变。

- 我们在国家层面坚定奉行“中亚的成功就是哈萨克斯坦的成功”原则。我相信，我们地区的未来只取决于我们各国之间可靠的对话与合作，取决于我们能够共同努力应对所有内部和外部挑战。- 哈萨克斯坦总统说。

会议最后，国家元首祝愿乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在接替哈萨克斯坦成为中亚各国磋商会议机制轮值主席后能够在工作中取得更好的成就。

出席会议的吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫分别发表了讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】