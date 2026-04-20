劳动部公布为残疾人提供岗位的用人单位名单 计划提供逾1.6万个就业机会

相关举措为残疾人群体提供了切实的就业机会，有助于其获得稳定收入并实现职业发展。

据介绍，参与岗位配额的用人单位名单已按地区划分在电子劳动交易平台公布，求职者可通过链接查询（[https://www.enbek.kz/lsi/list/?lang=ru）。该举措有助于简化求职流程，使残疾人能够更便捷地在所在地区寻找合适岗位。](https://www.enbek.kz/lsi/list/?lang=ru）。该举措有助于简化求职流程，使残疾人能够更便捷地在所在地区寻找合适岗位。)

劳动和社会保障部指出，就业岗位配额机制不仅促进新岗位的创造，也有助于构建更加包容的就业环境，让每一位公民都有机会参与劳动、融入社会。

下一步，相关部门将继续提升残疾人获取就业信息的便利性，完善配额执行的监测与评估机制，并为员工规模在50人以上的用人单位引入配额自动化统计系统。同时，各地就业（职业）中心还将为用人单位在筛选符合配额岗位的候选人方面提供实践支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】