曼格斯套州：摆脱石油依赖推动降级多元化的战略之路

-战略规划和改革署此前对曼格斯套州经济社会发展状况进行全面分析并提出一系列建议。国家统计局数据显示，2023年前9个月，曼格斯套州地区生产总值达3.5233万亿坚戈，占全国国内生产总值的4.7%。其中，矿山及采矿业占该州GDP的51%，而文化、娱乐和休闲业占比最低，仅为0.3%。-该署给哈通社记者回函称。

战略规划和改革署专家指出，除了石油和天然气之外，曼格斯套州还拥有其他矿产资源。

-除了石油天然气资源丰富外，曼格斯套州还拥有其他矿产资源。但开发潜力尚未充分挖掘。-回函中称。

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该署专家认为，曼格斯套州旅游业发展潜力完全可以成为经济发展的驱动力。

-旅游业是另一个可以提高曼格斯套州综合竞争力的优势行业。通过旅游开发刺激服务行业的发展，将对改善该地区经济社会条件产生更大的乘数效应。此外，由于地理位置优越，曼格斯套州的交通物流业也具有巨大的发展潜力。-专家称。

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为了充分释放曼格斯套州经济社会发展潜力并有效降低潜在风险，该署专家提出了重点发展以下四个领域的建议：

——狠抓固体矿产，提高矿物资源基地的资源潜力；

——充分发挥地理优势和文化特色，大力发展旅游业，将曼格斯套州打造为新的旅游圣地；

——依托具有国际交通物流和基础设施服务潜力，扩大港口吞吐量，发展货物出口和中转业务；

——吸引国内技术和生产人才，继续发展矿山服务业出口。

【编译：阿遥】