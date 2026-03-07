欧盟启动民防机制从中东地区撤离成员国公民

根据欧盟委员会当日发布的公告，截至3月5日，已有奥地利、比利时、法国、意大利、卢森堡、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚和塞浦路斯10个成员国请求启动欧盟民防机制，协助这些国家组织中东地区撤侨航班。

公告显示，在欧盟委员会应急响应协调中心的支持下，3月4日和5日，计有6架撤侨飞机从中东地区起飞，相继飞抵保加利亚、意大利、奥地利和斯洛伐克。

公告称，随着请求启动欧盟民防机制的成员国越来越多，未来数天欧盟拟协调更多撤侨航班，接回在中东地区滞留的欧盟成员国公民。

欧盟民防机制于2001年设立，旨在协调参与国应对欧洲及其他地区的自然灾害、重大事故、突发事件等。目前欧盟27个成员国全部参与其中，另外包括挪威、冰岛、塞尔维亚、土耳其、波黑、黑山、北马其顿、阿尔巴尼亚、乌克兰等国。

欧盟委员会在公告中表示，2月28日美国和以色列对伊朗发起军事行动后，受机场关闭影响，大量欧盟成员国公民滞留在中东地区及亚太和非洲部分地区。目前除协调撤侨航班，欧盟还将通过资助交通费等方式提供领事保护，将欧盟成员国公民从中东地区接回。