阿拉木图启动新年亮化工程 迎来多彩跨年季

市民和游客常去的传统打卡点依然是节日活动的核心区域，包括阿拜广场、阿斯塔纳广场、阿尔巴特步行街、潘菲洛夫街、28勇士公园、阿拉木图竞技场周边以及阿塔肯特展览中心。上述场地将集中举办跨年庆祝活动、音乐会、节日集市和家庭休闲项目。

Фото: gov.kz

今年新年季，阿拉木图的节日装饰版图进一步扩大，新增13个景观装饰点。其中包括赛兰湖、花卉公园、家庭公园、甘地广场、拜谢伊托娃街心公园，以及阿依娜布拉克、贾斯哈纳特、地平线和胡拉格尔等居民小区。通过灯光装置、彩灯串及主题景观小品的点缀，这些区域让居民在家门口便能感受到温馨的节日气息。

Фото: gov.kz

本次新年亮化工程共覆盖全市38公里街道，其中包括12条主要大道和城市主干道。全市21处冰场完成节日美化，新增480座景观建筑小品，并对47座桥梁和人行天桥进行了装饰。同时，全城共竖立起74棵装饰精美的新年圣诞树。

Фото: gov.kz

今年，城市空间的艺术表达也备受关注。阿拉木图各区设置了童话人物造型灯雕、融入2026年元素的主题艺术装置，以及雪花、礼盒、驯鹿和新年彩球等装饰组合。这些造型各异的装置已成为市民和游客争相拍照的热门打卡点。

值得关注的是，以“清洁哈萨克斯坦”为主题的景观小品在节日装饰中占据了特殊位置。这些装置被安置在阿拉木图国际机场、阿拉木图—2火车站等重要交通枢纽，将新年氛围与环保理念有机融合，旨在倡导爱护环境、珍惜自然，推动生态责任意识的传播。

Фото: gov.kz

节日期间，这些装置不仅装点了城市的核心交通节点，也引导广大市民和来访游客共同关注绿色发展理念和哈萨克斯坦的生态未来。

【编译：阿遥】