阿斯塔纳动漫展：配音体验活动展示本土创意力量

活动全程以哈萨克语进行，吸引了众多对动漫配音感兴趣的年轻人、创意类专业学生以及未来的配音演员。组织者表示，本次活动受到高度关注，充分反映出哈萨克语配音内容需求正在不断增长。

参与者不仅聆听了行业专业人士的实用建议，还亲身体验了配音演员的工作流程，现场氛围热烈。

Anidybys配音工作室创始人、配音导演兼音响师迪亚斯·巴拉毕在活动中详细介绍了动漫配音的制作流程。他讲解了旁白配音与同步配音的区别，并特别指出将动漫本土化为哈萨克语时的关键步骤。

—我们不仅是在为动漫配音，更是在创作哈萨克语媒体内容。哈萨克语应以现代、贴近青年人的方式呈现，而动漫正提供了这种可能。我为看到这么多充满热情和才华的年轻人感到由衷高兴。-他说。

活动还设有实践环节，参与者通过麦克风为角色现场配音，亲身感受声音塑造的乐趣。

值得一提的是，中地区规模最大的流行文化盛事——阿斯塔纳动漫展（Comic Con Astana-2025）于昨日在首都拉开帷幕，吸引了来自世界各地的数千名极客文化爱好者。

【编译：阿遥】